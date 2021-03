Vaccination : l'application Covid-Pharma pour prendre rendez-vous en pharmacie

La start-up française Ordoclic lance l’application Covid-Pharma, qui permet de faciliter la vaccination directement dans les pharmacies.

Comme l’explique Le Figaro, l’application va mettre à disposition de tous ceux qui le souhaitent un référencement de toutes les officines partenaires, et ainsi éviter les longues files d’attente devant les pharmacies. Plus qu’une simple prise de rendez-vous, il s’agira également de répondre à plusieurs questions avant de rencontrer le spécialiste, et surtout de recueillir de manière électronique le consentement des futurs vaccinés.

Si dans un premier temps, l'objectif était de pouvoir commencer à prendre rendez-vous dès ce lundi 8 mars, pour des vaccinations dès la semaine suivante, les dates pourraient être repoussées. Gilles Bonnefond, président de l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine, a expliqué pourquoi à CNEWS : «Pour l'instant nous ne sommes pas sûrs d'avoir les doses suffisantes à temps. C'est pour cela que pour l'instant, les gens viennent directement s'inscrire sur la file d'attente auprès des pharmaciens, avant que l'application ne prenne le relais. Personnellement, je croule sous les demandes.»

Une application déjà en service

L’objectif est double pour Guillaume Gobert, fondateur d’Ordoclic. D’une part, «le pharmacien va indiquer l'état de ses stocks dans notre système et les groupements et répartiteurs qui pourront eux aussi nous partager des données sur ces stocks». Ainsi, cela permettra qu’un patient ne se retrouve pas en rendez-vous sans dose disponible pour lui. D’autre part, «le but est d'aider les pharmaciens à gagner du temps».

Pour l’instant, seule une centaine de pharmacies sont partenaires de l’application. Mais celle-ci est en fait déjà en service depuis une semaine, pour les tests antigéniques. Ordoclic communique directement les résultats au SIDEP (système d’information de dépistage), sans que le pharmacien n’ait à le faire. Enfin, la start-up assure ne pas avoir accès aux données personnelles des patients.