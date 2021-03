Attentats du 13 novembre : un homme suspecté d'avoir aidé les terroristes visé par une enquête en Italie

Un nouveau suspect dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre. Un Algérien de 36 est visé par une enquête lancée par la police italienne pour son rôle dans les attaques qui ont touché Paris en 2015.

Selon les autorités transalpines, l'homme en question, membre présumé de Daesh, pourrait avoir fourni des «faux documents» aux jihadistes. «Les investigations ont permis de constater grâce à une large coopération internationale - la proximité du suspect avec les milieux radicaux d'inspiration jihadiste, ainsi que son activité directe de soutien aux auteurs des attentats terroristes du Bataclan, du Stade de France et des attaques armées (...) survenus à Paris le 13 novembre 2015», explique un communiqué diffusé par la police italienne.

D'après l'agence italienne Ansa, il aurait notamment fourni des pièces d'identité falsifiées aux différents terroristes. D'après le quotidien La Repubblica, le suspect se nommerait Athmane Touami, actuellement en détention pour une affaire de faux papiers. Avant le 13 novembre, il aurait déjà eu des contacts avec Amedy Coulibaly et Chérif Kouachi, responsables des attentats contre l'Hyper Cacher et Charlie Hebdo Ce n'est pas la première fois que des enquêtes dans des pays voisins mènent à des enquêtes et des arrestations. En Belgique, 14 complices présumés ont été renvoyés devant un tribunal correctionnel le 24 février dernier.