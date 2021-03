Mort d'Alisha : la famille appelle à une marche blanche ce dimanche pour lui rendre hommage

La famille d'Alisha appelle à une marche blanche ce dimanche pour rendre hommage à la jeune fille de 14 ans, retrouvée noyée lundi.

La famille attend le retour de la mairie concernant l'itinéraire et l'horaire.

De leur côté, des élèves du lycée professionnel Cognacq-Jay, dans lequel l'adolescente était scolarisée, ont décidé d'organiser eux-aussi une marche blanche pour lui rendre hommage. Celle-ci aurait lieu ce samedi.

Suite au conseil des ministres qui a eu lieu hier, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a qualifié d'«ignoble» et «absolument tragique» la mort de l'adolescente, violemment battue puis jetée dans la Seine, en affirmant que cet acte ne resterait «pas impuni».

Les deux adolescents suspects écroués

A l'origine de ce terrible drame, un meurtre qui semble prémédité par deux adolescents âgés de 15 ans, un garçon et une fille, qui connaissaient bien la jeune fille. Soupçonnés du meurtre, ils ont été interpellés et placés en garde à vue puis en détention provisoire, a annoncé ce jeudi le parquet de Pontoise. Ils ont été écroués dans les quartiers pour mineurs de deux établissements pénitentiaires, a indiqué le parquet à l'AFP, et encourent jusqu'à vingt ans de prison.

Les enquêteurs, qui tentent toujours d'éclaircir les circonstances de la mort de l'adolescente, s'orientent pour l'instant vers la piste du harcèlement. Au départ, le jeune homme serait sorti brièvement avec Alisha, avant de s'enticher de l'autre adolescente. Sauf que les deux jeunes filles seraient restées amies, ce que le jeune homme n'aurait pas supporté.

En février dernier, des photos de la victime «en sous-vêtements» avaient circulé sur le réseau social Snapchat, selon des témoignages d'élèves recueillis par l'AFP. A cet épisode s'ajoutent une bagarre entre les deux jeunes filles dans l'enceinte de l'établissement ainsi que la colère du jeune homme, qui ruminait le fait qu'Alisha avait, selon lui, «parlé mal de son père décédé».

«Il s'agit manifestement d'un différend entre les deux filles autour du même jeune homme», a déclaré à l'AFP une source proche de l'enquête, déplorant une «sordide histoire entre collégiens».