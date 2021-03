Mort d'Alisha à Argenteuil : ce que l'on sait

La jeune Alisha, 14 ans, est morte noyée, ce lundi 8 mars à Argenteuil (Val-d'Oise), après avoir été jetée dans la Seine. Deux autres adolescents de son lycée ont été interpellés, sur fond de querelle amoureuse et de cyberharcèlement.

une altercation violente

Les faits se sont déroulés en plein après-midi, sur un chemin de terre situé près du viaduc de l'auroroute A15, entre la Seine et les habitations. Une mère de famille a en effet appelé la police pour les alerter que son fils et sa petite-amie «venaient de frapper une jeune fille et que celle-ci [était] tombée dans la Seine», a expliqué le parquet de Pontoise. La femme a également expliqué s'être rendue sur place et avoir trouvé «un gant avec une mèche de cheveux».

Grâce à ces informations, le corps de l'adolescente a pu être retrouvé par la police fluviale, au niveau du quai Saint-Denis. Avant même les résultats de l'autopsie, le parquet a fait savoir qu'il portait des «traces de coups à la tête et au visage». Sur les lieux du drame, mardi matin, des traces de sang témoignaient encore de la violence de l'agression.

Le couple d'adolescents, âgés de 15 ans, a finalement été interpellé dans la nuit de lundi à mardi, chez un ami.

Une rivalité amoureuse...

Alisha et ses agresseurs présumés fréquentaient tous les trois le lycée professionnel Cognacq-Jay, un établissement privé du centre d'Argenteuil. Ils étaient dans la même section de troisième préparant aux formations professionnelles.

Selon une source proche de l'enquête, qui s'est confiée au Parisien, «des relations sentimentales» seraient au coeur du drame. «Il y a une histoire entre les deux filles et, au milieu, le jeune homme», explique-t-elle.

...qui vire au harcèlement en ligne

Mais cette querelle amoureuse aurait vite viré au cyberharcèlement. Ce dernier aurait démarré bien avant les dernières vacances scolaires. Les deux jeunes interpellés auraient en effet piraté le compte Snapchat de la victime, pour ensuite diffuser des photos d'elle en sous-vêtements sur un groupe commun à leur classe.

Avant le drame, ce cyberharcèlement avait déjà eu des conséquences physiques puisque certains élèves rapportent que la victime et sa «rivale» s'étaient bagarrées dans les toilettes du lycée.

Pour tenter d'en savoir plus, le parquet de Pontoise, qui a ouvert une enquête pour assassinat, a indiqué mardi soir que les gardes à vue des deux suspects allaient être prolongées.