Coronavirus : la situation bientôt «hors de contrôle» dans les hôpitaux d'Ile-de-France, la région «en sursis»

La situation pourrait devenir «hors de contrôle» dans les hôpitaux franciliens, selon Bruno Riou. Ce lundi 15 mars, le directeur médical de crise de l'AP-HP a expliqué sur France Inter que les conséquences de la crise sanitaire seraient «considérables» en termes de décès, de séquelles sur les malades et de déprogrammations.

«J'entends beaucoup dire qu'une semaine sans confinement est une semaine gagnée, je n'ai pas la même analyse, pour moi c'est une semaine perdue», a-t-il déclaré au micro de France Inter, assurant que les transferts de patients vers d'autres régions – qui ont débuté ce week-end depuis l'Ile-de-France – ne permettraient pas de régler la saturation qui menace.

«Ces transferts sont destinés à être une soupape de soulagement», a expliqué ce spécialiste des gestions de crise, qui a regretté que cet «arsenal thérapeutique» soit utilisé «un peu tôt par rapport au débordement qui risque d'arriver». Une décision de transférer prise probablement trop vite selon lui, «à partir du moment où on n'a pas une vision sur ce qui va se passer dans les semaines [qui viennent], puisqu'il n'y a pas de décisions importantes qui vont modifier la courbe de l'épidémie».

Cette semaine, «une centaine» de patients hospitalisés dans des hôpitaux franciliens devraient en effet être évacués vers d'autres régions françaises, a confirmé ce dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Ce week-end, déjà 6 personnes (3 samedi et 3 dimanche) ont été transférées depuis l'aéroport d'Orly. Au total, 6 transferts par voie aérienne seront réalisés chaque jour à partir de ce lundi, a précisé le porte-parole du gouvernement.

Une stratégie à revoir ?

Constatant ce besoin d'évacuer les hôpitaux franciliens, Bruno Riou a ainsi estimé qu'il fallait «revoir la stratégie», alors que celle mise en place actuellement n'avait permis que «de contenir en partie la progression exponentielle» du virus. «Nous n'avons pas réussi ces dernières semaines à inverser la courbe des contaminations et des admissions en réanimation», a-t-il regretté.

A ce jour, la tension hospitalière a en effet atteint les 99 %, selon les dernières données de Covid Tracker. Au total, 5.803 personnes sont hospitalisées dans la région, dont 1.134 admises en réanimation. Et ce, alors que les hôpitaux de la région ont réussi tant bien que mal à monter jusqu'à environ 1.200 lits de réanimation.

L'Ile-de-France «en sursis»

Une situation sanitaire telle que la présidente de la région, Valérie Pécresse, a estimé ce lundi sur France 2 que l'Ile-de-France était «en sursis», à l'aune d'une «troisième vague très violente» et du reconfinement qui va avec. Face à cette hypothèse, Valérie Pécresse a souligné que rien n'était à exclure, mais que la décision revenait au gouvernement. «En responsabilité, si les mesures sont justifiées, si elles sont proportionnées et accompagnées, je ne m'y opposerai pas», a-t-elle fait savoir.

«Je comprends la lassitude immense de tous les Français face à cette pandémie qui n'en finit pas mais nous sommes l'objet d'une troisième vague très violente qui va prendre des vies et il faut freiner», a-t-elle justifié, en exhortant le gouvernement à «accélérer la vaccination dans tous les départements» les plus touchés et en appelant les Franciliens à télétravailler.

Quant à savoir s'il faudrait mettre en place un reconfinement dur plutôt que seulement le week-end, la députée Aurore Bergé a tranché sur Radio J ce lundi : «s'il faut reconfiner, je crains que ce soit un confinement strict auquel on doive se préparer». Pour la cheffe des députés LREM à l'Assemblée nationale, il s'agit pour autant «d'une solution ultime», qui – a-t-elle espéré – «ne ressemblerait pas au tout premier», c'est-à-dire «un confinement qui permette que nos enfants notamment puissent continuer à aller à l'école».