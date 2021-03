Voici pourquoi il faut changer ses taies d'oreiller régulièrement

On pose notre tête sur une taie d’oreiller toutes les nuits durant des heures. Pourtant, on est parfois capable de garder la même pendant plusieurs semaines. Voici pourquoi il est essentiel de changer ses taies régulièrement, c’est-à-dire au moins une fois par semaine.

Limiter l'apparition des boutons

Pour avoir une belle peau, il est primordial de se nettoyer le visage quotidiennement, de faire attention à son alimentation, de se protéger des UV… mais aussi de changer ses taies.

Entre les restes de maquillage, les résidus de crème de nuit, de shampoing sec, la transpiration, la salive, ou encore la poussière, nos taies d’oreiller sont de véritables nids à bactéries.

Et toutes ces impuretés présentes sur le tissu vont ensuite se déposer sur notre visage et contribuer à obstruer les pores, ce qui peut provoquer l’apparition de points noirs et de boutons.

Avoir des cheveux moins gras

Dormir sur une même taie d’oreiller trop longtemps peut d’autre part rendre les cheveux gras et les salir plus rapidement.

Et pour cause, les taies d’oreiller, particulièrement celles en coton, absorbent le sébum, un film lipidique protecteur naturellement sécrété par le visage et le cuir chevelu.

Pour limiter les dégâts si vous n’avez pas eu le temps de les laver, pensez à retourner votre oreiller.

lutter contre la prolifération des acariens

Il faut savoir que, chaque nuit, nous déposons sur notre taie d’oreiller des millions de cellules de peau morte, dont se nourrissent les acariens, des arachnides microscopiques, invisibles à l'œil nu.

Et moins souvent les taies d’oreiller sont lavées, plus ils se multiplient, ce qui n’est pas sans conséquences sur la santé. Les acariens et leurs excréments sont l’une des principales causes des allergies en France.

Sans compter que les acariens sont bien souvent accompagnés de leurs acolytes les champignons. Pour se débarrasser de ces parasites et des bactéries, il est recommandé de laver ses draps en machine à 60°c.