Nuit de violences à Blois : ce que l'on sait

Affrontements avec la police, véhicules brulés, bâtiments dégradés... La ville de Blois a été le théâtre de violences dans la nuit de mardi à mercredi. Des événements d'une ampleur pas constatée dans la ville «depuis 2014», selon le maire Marc Gricourt.

Un Refus d'obtempérer comme point de départ

Selon une source proche du dossier à CNEWS, tout serait parti du refus d'obtempérer d'un automobiliste face à un contrôle de police, vers 18H45. S'en est suivie une course-poursuite, qui s'est terminée lorsque les forces de l'ordre ont constaté que le conducteur prenait trop de risque, pour lui comme pour les autres véhicules et les passants.

Un grave accident de la route

Quelques minutes plus tard, le véhicule suspect aurait causé un accident en percutant deux autres voitures. Dans ces dernières, deux personnes ont été légèrement blessées. Mais les passagers en fuite s'en sont moins bien sortis.

#Blois une collision entre trois voitures a fait quatre blessés dont deux en urgence absolue ce mardi vers 18h45 sur l’avenue de France pic.twitter.com/I504UXWmhy — NR Loir-et-Cher | Faits-divers (@NRfaitsdivers41) March 16, 2021

Le premier, un mineur de 15 ans, connu de la police et actuellement sous une mesure de suivi judiciaire, a été placé en urgence absolue au CHU de Tours. Le second, âgé de 18 ans, également connu de la police et de la justice, a été plus légèrement blessé. Le conducteur, quant à lui, s'est enfuit à pieds après le choc.

Une nuit de violences urbaines

Après l'accident, a suivi toute une nuit émaillée de violences dans les quartiers nord de Blois. Incendies de véhicules, barricades, jets de projectiles et de mortiers d'artifice... Plusieurs dégradations ont été reportées. Des habitants ont également pillé un supermarché et ont tenté de s'introduire dans une crèche.

Vers 23h, des individus ont en outre mis le feu à des chariots de détritus dans une station-service. Quinze minutes plus tard, ils ont agressé le conducteur d'un camion de livraison et lui ont volé le véhicule. L'un d'entre eux a alors foncé sur les policiers avec le camion, avant de sauter en marche. Un assaut qui a poussé les forces de l'ordre à utiliser leurs armes, tirant dix à quinze cartouches.

Des renforts de gendarmerie ont été appelés dans la soirée, notamment un hélicoptère, ainsi que des policiers de venus Châteauroux, Orléans, et Le Mans. Ce soir, ces mêmes forces (plus de 300 hommes) seront mobilisées pour maintenir le calme.

Aucun blessé n'est à déplorer parmi les forces de l'ordre, selon le parquet, qui a précisé qu'il n'y avait eu aucune interpellation durant la nuit.

Une enquête pour tentative d'homicide

Après cette nuit de violences, plusieurs personnes sont recherchées, dans le cadre de trois enquêtes. D'une part le conducteur du premier véhicule, qui a fait un refus d'obtempérer aggravé et causé l'accident de la route initial. Les auteurs des diverses dégradations d'autre part. Et enfin ceux qui ont volé le camion de livraison et l'ont lancé a pleine vitesse sur les forces de l'ordre, recherchés pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique.