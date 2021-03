Paris : «Douze», un nouveau lieu dédié à la gastronomie ouvre ses portes dans le 12e

Installée dans l'ancienne caserne militaire de Reuilly-Diderot, dans le 12e, à Paris, la toute nouvelle halle alimentaire «Douze» a ouvert ses portes ce mercredi 17 mars. A l'instar d'autres marchés couverts parisiens, une dizaine de producteurs de produits frais y seront installés.

«Douze» – aussi surnommé le «Garde (bien) manger» – ce sera donc «un marché quotidien pour y faire toutes ses courses de produits frais, porté par des artisans producteurs : viandes, produits de la mer, fruits et légumes, charcuteries, fromages, pains, pâtisseries, cafés et vins». Installé dans une ancienne caserne militaire de 1.000 m2, ce nouveau marché est situé au 2, passage Emma Calvé, au niveau du 21, rue de Reuilly (12e), non loin du métro Reuilly-Diderot.

Pour l'instant, seule la partie «halle alimentaire» sera ouverte au public, avec une dizaine de stands différents. Parmi eux, un stand de fruits et légumes «Les fruits de la terre», vendus en vrac, une fromagerie «La finarde», une boucherie «Oh la vache», une charcuterie «du Viala» et une poissonnerie «Mareyage Hennequin», mais aussi une boulangerie «Léonie», une cave à vins «Marcon» ou encore un stand de torréfaction.

Un site ouvert du mercredi au dimanche

Dès ce 17 mars, la halle sera ouverte de 10h à 18h du mercredi au vendredi, de 8h30 à 18h le samedi et de 8h30 à 16h le dimanche. A noter par contre que la boulangerie de «Douze» aura des horaires un peu plus élargis, ouverte dès 7h45 du mercredi au dimanche. D'ici à quelques mois, et lorsque les conditions sanitaires le permettront, un restaurant ouvrira ses portes à l'étage, ainsi qu'une grande terrasse où tous ceux qui le souhaitent pourront s'installer pour prendre un café, un verre ou déguster leurs produits fraîchement achetés.

L'ambition de ce lieu insolite ? «Questionner les choses essentielles» de la vie, et rassembler un maximum de monde «jeunes ou vétérans» autour de l'amour des bons produits «accessibles à tous». «Amoureux du pain frais ou de la fraîcheur des jardins, prêts à remplir un panier ou un verre, venez flâner, bavarder, faire le marché ou marcher, découvrir, grailler, tailler la bavette ou jouer des coudes avec un collectif d’artisans amoureux du quartier et de leur métier», peut-on lire le site de «Douze».