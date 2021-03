Paris : JR célèbre le cinéma des années 1920 avec deux nouveaux collages

Les salles obscures manquent à JR comme à de nombreux Français. En attendant la réouverture des cinémas, le street artiste célèbre le 7e art à sa manière : grâce à deux gigantesques collages rendant hommage aux films mythiques des années 1920.

Pour pouvoir les admirer, il faut se rendre au 135 boulevard Diderot, dans le 12e arrondissement de Paris. C'est là que se dresse l'hôtel Paradiso, conçu par le groupe MK2 et dans lequel chaque chambre est également une salle de projection privée. Cachées, les deux nouvelles oeuvres de JR sont visibles depuis les fenêtres de l'établissement, côté cour.

Hautes de 15 mètres et larges de 3, elles font référence à une époque où les films étaient non seulement muets mais aussi en noir et blanc. La première reprend une scène célèbre de The Kid (1921), de Charlie Chaplin, lorsque les deux personnages principaux se cachent pour échapper à la police.

Le second collage est tiré du film Monte là-dessus et montre Harold Lloyd, icône comique du cinéma muet. JR a choisi d'immortaliser la séquence dans laquelle l'acteur se retrouve suspendu dans le vide, accroché à l'aiguille d'une énorme horloge.

Le street artiste a profité de la publication de ses oeuvres sur Instagram pour partager subtilement sa lassitude face à la fermeture des lieux culturels en France, en raison de la pandémie de coronavirus. Il se dit «en attente de la réouverture des cinémas» et évoque «le temps suspendu» à Paris. Avec ses collages, JR s'efforce de faire exister l'art dans le dernier musée encore accessible : la rue.