Ile-de-France : 40 % des actifs ont modifié leurs habitudes de travail depuis le coronavirus

A bien des égards, l'année 2020 a été une année particulière. Elle a même marqué un tournant dans la routine des actifs franciliens, qui sont 40,2 % à avoir changé leurs habitudes de travail depuis la crise sanitaire, selon une étude IFOP dévoilée ce jeudi 18 mars.

Et l'Ile-de-France semble être la région la plus touchée par ces changements, puisque dans le reste de la France, «seuls» 28 % des actifs ont modifié leurs habitudes liées au travail et à leurs déplacements domicile-travail depuis la fin du premier confinement.

20 % ont modifié leur manière de se déplacer

Pour preuve, 25,7 % des Franciliens pratiquent désormais le télétravail, quand la moyenne nationale est de 15 %. Il sont également 20,1% à avoir modifié leur manière de se déplacer pour leurs trajets domicile-travail et leurs déplacements professionnels, contre 12 % dans le reste de la France.

Au sujet de ces déplacements, les actifs franciliens semblent de moins en moins enclins à utiliser les transports en commun pour aller travailler. Ils sont désormais 40 % à pratiquer la marche à pied, alors qu'ils ne le faisaient pas auparavant. Près d'un quart d'entre eux (24 %) font d'ailleurs usage d'un véhicule personnel ou de fonction pour se rendre au travail, contre 17 % entre 2019 et 2020.

A noter que selon l'étude Ifop, 67,7% des personnes ayant modifié leurs habitudes de déplacement professionnel l’ont fait sur initiative personnelle (64 % dans le reste de la France), tandis que 38,3 % des changements sont le résultat d’une demande de leur employeur (32 % dans le reste de la France).