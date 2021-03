Charente-Maritime : un homme condamné à un an de prison ferme après avoir torturé un chiot

Deux ans de prison dont un an ferme. C'est la peine dont a écopé le propriétaire de Django, un chiot retrouvé mort dans un sac plastique mercredi, à Saintes, en Charente-Maritime.

Retrouvé par un riverain, l'animal sans vie portait des stigmates de torture insoutenables. Son ventre était ouvert tandis que son crâne et sa mâchoire étaient fracassés, a rapporté France Bleu. Il affichait aussi des brûlures à plusieurs endroits.

Après une enquête de voisinage, le propriétaire du chien a été identifié par la police. Il a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme, en comparution immédiate et n'aura plus jamais le droit de détenir un chien.

[IL S'APPELAIT DJANGO] Il s'appelait Django, c'était un petit chiot noir, il avait des yeux splendides, et il est... Publiée par Police nationale de la Charente-Maritime sur Vendredi 26 mars 2021

Lors de son audition, l'homme, âgé d'une vingtaine d'années, a nié les faits de violences sur l'animal et prétendu qu'il avait été écrasé par un poids lourd. Mais l'expertise médicale ne laisse aucun doutes sur les circonstances du décès du canidé, a indiqué la police nationale sur son compte Facebook.