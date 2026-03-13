Cherbourg : Oumar N. condamné à 30 ans de prison pour viol et actes de torture sur Mégane en 2023

Un jeune homme de 21 ans, Oumar Ndiaye, a été condamné jeudi à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Manche, à Coutances, pour le viol avec torture d’une femme à Cherbourg en 2023.

Des faits sordides. Jeudi, Oumar Ndiaye, un homme âgé de 21 ans, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Manche, à Coutances, pour le viol avec torture d’une femme à Cherbourg en 2023.

La peine, conforme aux réquisitions de l'avocat général, est assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Le procès s'était ouvert mercredi, à huis clos, à la demande de la victime.

cinq condamnations par le tribunal pour enfants

L'agression avait eu lieu le 4 août 2023 au domicile de la victime de 29 ans. Grièvement blessée, la jeune femme avait été plongée dans le coma et subi une opération de six heures avant une hospitalisation de plusieurs semaines.

Rapidement interpellé et placé en garde à vue, Oumar Ndiaye, alors âgé de 18 ans, avait reconnu «laconiquement» les faits avant d'être mis en examen pour viol avec torture ou acte de barbarie, selon le procureur de Cherbourg, Pierre-Yves Marot.

La présidente a mis en avant jeudi l'extrême violence, l’absence d'empathie et la dangerosité du condamné. Selon l'avocate de la victime, Me Catherine Besson, il a été «très compliqué» pour sa cliente, dont la vie est «brisée», d’accepter de venir au procès pour faire face à l’accusé.

La jeune femme a également été «très éprouvée» par la forte médiatisation de l'affaire, qui avait suscité à l'époque des faits une vague d'indignation.

Le casier judiciaire d'Oumar Ndiaye faisait état de cinq condamnations par le tribunal pour enfants pour des faits de violences et d’atteinte aux biens et il était également visé par une enquête pour agression sexuelle sur sa sœur.