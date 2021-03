Elle est interpellée après avoir fraudé 449 fois au péage

Cette automobiliste était une adepte du «petit train», cette technique qui consiste à suivre de très près la voiture devant soi au péage afin de franchir la barrière sans payer, juste avant qu'elle ne s'abaisse. Une pratique récurrente qui lui a valu d'être interpellée, vendredi 26 mars, après avoir tout de même fraudé... 449 fois.

Le «petit train» n'était pas sa seule option puisque, pour éviter de payer, cette femme originaire d'un village près de Vienne (Isère) passait parfois en force ou appuyait simplement sur le bouton d'appel pour expliquer au guichetier qu'elle n'avait pas de quoi régler la somme demandée.

Selon les informations du Dauphiné Libéré, le préjudice est estimé à hauteur de 12.000 euros. L'intéressée, âgée de 36 ans, avait été repérée par la société d'autoroute depuis juin 2019, franchissant régulièrement les péages entre Vienne et Valence-Nord.

C'est au niveau de ce dernier que les gendarmes du peloton d'autoroute de Valence (Drôme) l'ont finalement arrêtée. L'automobiliste a reconnu les faits et expliqué souffrir de graves problèmes d'addictions, notamment à la cocaïne et l'héroïne. Ses allers-retours répétés auraient ainsi eu pour but de se procurer des stupéfiants. Elle doit comparaître devant la justice en juillet prochain.