Coronavirus : début de la vaccination des enseignants «probablement mi-avril», selon Jean-Michel Blanquer

Nouvelle étape dans le calendrier vaccinal. La vaccination des enseignants et personnels éducatifs contre le Covid-19 débutera «probablement vers la mi-avril», d'abord par ceux qui travaillent avec les enfants «en situation de handicap», a déclaré dimanche le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.

«S'agissant des professeurs, notre objectif c'est que ce soit dans le courant du mois d'avril selon des règles de priorité que nous travaillons actuellement», a déclaré le ministre dans l'émission «Questions politiques» de France Inter, France Télévisions, franceinfo et Le Monde.

«Notamment, ça commencera par ceux qui s'occupent des enfants en situation de handicap», a-t-il poursuivi. «On continuera normalement avec ceux qui s'occupent des enfants de maternelle» et «puis ensuite, ce sera un raisonnement par âge, tout ce travail se fait actuellement avec les autorités de santé».

Interrogé sur la date de début de vaccination des enseignants, il a déclaré plus tard: «probablement vers la mi-avril». «Ce qui est souhaitable, c'est qu'on réussisse à faire ça au cours des deux prochains mois», a ajouté M. Blanquer.

Le ministre a assuré que ces vaccinations allaient concerner aussi les personnels non-enseignants, soit «tous ceux qui travaillent à l'école, au collège et au lycée».

Le calendrier vaccinal

Dans une allocution télévisée le 31 mars, le président Emmanuel Macron avait annoncé que la vaccination serait élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans le 16 avril, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai.

Il avait aussi parlé d'une «stratégie spécifique» pour «toutes les professions les plus exposées», en particulier les enseignants.

Les établissement scolaires sont fermés depuis vendredi soir et les vacances de printemps ont été unifiées en France à partir du 12 avril, avant une rentrée le 26 avril en présentiel dans les écoles et en distanciel pendant une semaine de plus dans les collèges et lycées.

Dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche, le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, et le président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, tous deux socialistes, ont appelé le Premier ministre Jean Castex à «élargir sans attendre» la vaccination au personnel des écoles pendant les vacances.