DIRECT - Coronavirus : le Royaume-Uni va tester un système de passeport sanitaire

Fermeture des écoles pour trois à quatre semaines, extension des restrictions à toute la métropole, déplacements limités... Emmanuel Macron a annoncé mercredi un nouveau tour de vis face à l'épidémie de coronavirus, mais sans confinement strict. Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

13H53

Le gouvernement a rehaussé ses prévisions de déficit et de dette publics de la France en 2021, conséquence d'une croissance qui devrait être moins élevée que prévu en raison des nouvelles restrictions sanitaires, a annoncé dimanche le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire.

13H41

Le pape a jugé «scandaleux» dimanche, dans son traditionnel message de Pâques, la poursuite des guerres et de la course à l'armement dans le contexte de la pandémie, et exhorté la communauté internationale à partager les vaccins contre le Covid-19 avec les pays les plus pauvres.

Le pape a consacré son allocution pascale, précédant la bénédiction Urbi et Orbi (à la ville de Rome et au reste du monde), aux plus vulnérables, les malades souffrant du Covid-19, les migrants, les personnes précipitées dans la précarité par la pandémie, et les populations victimes des guerres en Syrie, au Yémen, en Libye et en Afrique.

11H47

Le gouvernement britannique a indiqué dimanche prévoir de tester dès mi-avril en Angleterre un système de passeport sanitaire pour permettre la reprise d'activités très affectées par la pandémie, comme les matches de football et les événements en salles.

Alors que le Royaume-Uni a commencé à lever progressivement de strictes restrictions en place depuis de longs mois, fort du succès de sa campagne de vaccination, ce projet sera détaillé lundi par le Premier ministre Boris Johnson, qui annoncera également de nouvelles règles pour les vacances à l'étranger, interdites jusqu'au 17 mai au moins.

«Nous faisons tout notre possible pour permettre la réouverture de notre pays (...) de la manière la plus sûre possible», a déclaré le dirigeant conservateur dans un communiqué.

11H33

Des millions de chrétiens dans le monde se résignaient à un dimanche de Pâques sous le signe des contraintes sanitaires, pour la deuxième fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, malgré l'accélération des campagnes de vaccination.

Avant de prononcer la bénédiction «Urbi et Orbi» (à la ville de Rome et au monde), le pape François a délivré un message d'espoir. «Il est possible de toujours recommencer, parce qu’il y a une vie nouvelle que Dieu est capable de faire repartir en nous au-delà de tous nos échecs», a-t-il affirmé lors de la Vigile pascale samedi soir.

10H26

Le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, et le président du département Stéphane Troussel, tous deux socialistes, appellent le Premier ministre Jean Castex à «élargir sans attendre» la vaccination au personnel des écoles pendant les vacances, dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche.

«Utilisons intelligemment ces trois ou quatre semaines de fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pour vacciner leurs personnels et donner toutes les chances à leur réouverture à partir du 26 avril», écrivent les deux élus, qui demandent «à élargir sans attendre la vaccination en Seine-Saint-Denis».

07H24

Des millions de personnes dans le monde se résignent à un dimanche de Pâques sous le signe des contraintes sanitaires, pour la deuxième fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, alors que des campagnes de vaccination s'accélèrent, comme aux Etats-Unis où plus de 100 millions de personnes ont reçu au moins une dose.

En Europe, continent frappé par une troisième vague de Covid-19, toute l'Italie est classée en zone «rouge», avec haut risque de contagion et restrictions maximales pour les fêtes de Pâques qui sont habituellement l'occasion de retrouvailles familiales.

06H56

Les Philippines vont prolonger le confinement de plus de 24 millions de personnes tout en déployant des tentes et du personnel de santé dans les hôpitaux débordés de la capitale Manille, où les cas se multiplient.

06H01

Le Canada a franchi samedi le seuil du million de cas de coronavirus, selon des télévisions canadiennes, alors que le pays fait face à une troisième vague, obligeant plusieurs provinces à durcir les restrictions ces derniers jours.

Avec un peu plus de 2.000 nouveaux cas de Covid-19 annoncés en Colombie-Britannique (ouest) samedi soir, le Canada a légèrement dépassé la barre du million de cas depuis le début de la pandémie, selon les chiffres rapportés par les télévisions canadiennes. Un peu plus de 23.000 personnes sont décédées à ce jour. L

e seuil symbolique a été atteint alors que le Canada est confronté à une troisième vague de contaminations et à la propagation des variants, jugés plus transmissibles et plus contagieux.