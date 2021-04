Béziers : la femme qui projetait un attentat jihadiste présentée à la justice en vue de sa mise en examen

La femme interpellée avec quatre de ses proches dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril, à Béziers, a été présentée ce matin à un juge en vue de sa mise en examen, a annoncé ce jeudi matin le parquet national antiterroriste (Pnat).

La jeune femme, âgée de 18 ans, est soupçonnée d'avoir projeté un attentat jihadiste. Elle a été transférée au tribunal de Paris à l'issue de quatre jours de garde à vue. Un juge d'instruction antiterroriste va désormais poursuivre les investigations pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle» et «détention de produits incendiaires ou explosifs» en relation avec une entreprise terroriste. Le Pnat entend requérir son placement en détention provisoire.

Les quatre autres femmes interpellées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) le week-end de Pâques, la mère et trois sœurs de la jeune femme, l'avaient été simplement parce qu'elles étaient présentes au domicile.

Une église ciblée

Si la suspecte n'est pas connue des services de renseignement, ces derniers ont noté qu’elle souhaitait viser des églises pour les fêtes de Pâques, en citant plusieurs villes, comme Montpellier.

L’intervention, qui s’est déroulée dans le quartier sensible La Devèze, avait permis de découvrir des engins explosifs fabriqués à la main (comme des bouteilles scotchées entre elles et des billes). Ils étaient prêts à l’emploi. Une arme blanche, un sabre a aussi été retrouvé. Par ailleurs, plusieurs produits chimiques étaient aussi sur place et avaient été utilisés.