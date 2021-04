Dîners clandestins : qu'est-ce que le Palais Vivienne ?

Le Palais Vivienne de Pierre-Jean Chalençon est au cœur de la polémique sur l’organisation de dîners clandestins. Voici ce que l’on sait sur ce lieu situé en plein coeur de Paris, propriété du collectionneur depuis 2015.

L’établissement est implanté dans le 2e arrondissement de la Ville Lumière, «à proximité du Palais Brongniart et du célèbre passage des Panoramas», comme il est précisé sur son site. Il y est décrit comme «l’un des plus beaux lieux privés de la capitale».

Le Palais Vivienne est une partie d’un hôtel particulier construit au début du 18e siècle par l’intendant aux finances.

En 2015, Pierre-Jean Chalençon a racheté le lieu pour «environ 6 millions, auxquels il convient d’ajouter les frais de restauration», comme il l’avait affirmé dans Télé 2 Semaines, dans des propos rapportés par Gala.

Durant plusieurs années, l’ancien acheteur de l’émission Affaire conclue a rénové l'établissement. Tout est refait, du sol au plafond d'environ 6 mètres : moulures, portes d’origines, parquets, ainsi que les décors muraux. L'acheteur y a également installé sa collection privée de Napoléon.

Environ 600m2 pour organiser des événements

Sur son site, le Palais Vivienne propose des services pour accueillir des événements dans l’un de ses cinq salons, «dont trois en enfilade».

L’espace d’environ 600m2 était notamment prévu pour organiser des dîners, avait confié le collectionneur lors d’une interview réalisée par le vidéaste Sam Zirah et diffusée en février dernier sur YouTube.

«Ça va être un club des gastronomes, avait-il affirmé. Deux fois par mois on recevra, avec mon ami Christophe Leroy, le chef de Johnny Hallyday et d’autres chefs d’ailleurs, des gens pour déjeuner ou dîner et il y aura un invité d’honneur».

Lors de ces repas, il avait estimé pouvoir «se permettre de recevoir 6 ou 8 ou 10 personnes dans les différents salons».

Des chiffres différents de ceux révélés dans la presse par les journalistes de M6. Vendredi dernier, la chaîne a diffusé un reportage sur des dîners clandestins à Paris.

La polémique a pris de l'ampleur le week-end dernier. Pierre-Jean Chalençon s'était dans un premier temps défendu en affirmant avoir «dîné dans la semaine dans deux, trois restaurants clandestins» où il aurait croisé «des ministres».