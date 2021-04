Emmanuel Macron écrit une lettre aux Français de l’étranger

Dans une lettre de deux pages et demie, le président Emmanuel Macron a renouvelé son soutien aux Français de l’étranger durement touchés par la crise sanitaire, économique et sociale qui frappe la planète toute entière depuis plus d'un an.

C'est via le compte Twitter de Roland Lescure, député des Français d’Amérique du Nord, que l’information est tombée aux États-Unis. Dans cette lettre, Emmanuel Macron, qui veut aider chaque Français «en cette période tourmentée», a évoqué les 370.000 Français rapatriés depuis un an grâce au soutien du gouvernement et son plan de soutien exceptionnel de 220 millions d’euros débloqués pour aider les Français de l’étranger en difficulté.

Les Françaises et Français qui résident à l’étranger font eux aussi face à la pandémie avec courage. @EmmanuelMacron a souhaité leur écrire pour leur témoigner du soutien de la France et évoquer les sujets qui leur sont chers. #Ensemble #NousReussirons pic.twitter.com/0YEgQvZLCK — Roland Lescure (@RolandLescure) April 8, 2021

Le chef de l'Etat a également évoqué l'aide médicale déployée «partout à travers le monde avec la télémédecine" notamment, et le soutien aux établissements français de l’étranger pour que les enfants d’expatriés puissent continuer à étudier dans les meilleures conditions possibles.

Il est aussi revenu sur le rôle des élus, depuis les députés jusqu’aux Conseillers des Français de l’étranger dans l’accompagnement des compatriotes en situation difficile, ou encoresur l’initiative « SOS un toit » qui a permis de loger des Français à l’étranger.

Toutes ces initiatives sont engagées par le gouvernement pour ses compatriotes, peu importe l'endroit où ils se trouvent dans le monde.