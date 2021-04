Paris : Anne Hidalgo veut décentraliser «avant l'été» pour améliorer la propreté

Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, s'est engagée ce jeudi 8 avril à décentraliser la gestion de la propreté aux mairies d'arrondissement «avant l'été».

«Je ne pense pas qu'on puisse s'occuper de problèmes de propreté au quotidien dans les quartiers depuis un niveau central qui est l'hôtel de ville de Paris. Donc c'est une compétence que je veux déconcentrer, c'est-à-dire que les maires d'arrondissement aient les moyens d'organiser dans leurs arrondissements les tournées de propreté», a fait savoir l'élue PS ce jeudi sur RTL.

"Je veux que les maires d'arrondissements aient les moyens d'organiser les tournées de propreté (...) Avant l'été, nous allons engager cette décentralisation. Pas que sur la propreté d'ailleurs", annonce @Anne_Hidalgo, maire de #Paris @VenturaAlba #RTLMatin #Saccageaparis pic.twitter.com/d7GkDL48N4 — RTL France (@RTLFrance) April 8, 2021

Ce processus sera engagé «avant l'été», a promis Anne Hidalgo. Il ne concernera d'ailleurs «pas que la propreté». «La décentralisation est une façon d'aller vers plus d'efficacité: plus on est dans la proximité pour gérer des questions de proximité, mieux on s'en sort», a-t-elle estimé.

La socialiste réélue en 2020 a également confirmé sa promesse de campagne, à savoir le doublement du budget dédié au nettoyage des rues de la capitale. De 500 millions d'euros, l'enveloppe devrait ainsi passer à 1 milliard.

Des critiques à droite sur la propreté

Mais ces annonces ont été accueillies froidement ce jeudi en conférence de presse par Rachida Dati, la présidente du groupe LR au conseil de Paris et maire du 7e arrondissement. «Anne Hidalgo va confier la propreté aux arrondissements sans donner les moyens qui sont consacrés, cela n'a aucun sens».

La leader de l'opposition parisienne a également taclé le volet budgétaire de ce plan : «je ne sais pas où elle va trouver ce milliard d'euros, car elle n'arrive déjà pas à boucler son budget. Nous serons vigilants et très offensifs sur ce sujet», a-t-elle promis.

L'entretien de la capitale est un sujet hautement inflammable depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag #SaccageParis, les photos d'Internautes mécontents de l'état de la ville, ainsi que des récents aménagements, se multiplient.

Une «campagne très orchestrée» de critiques, notamment par des personnes politiques de droite, a estimé ce jeudi Anne Hidalgo.