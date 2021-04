SaccageParis : le mouvement en ligne prend un tour politique

Depuis plusieurs jours, de nombreuses photos et commentaires dénonçant la saleté de certaines rues de Paris sont partagés sur Twitter. Les politiques se sont invités au débat.

Des déchets qui s’entassent à un coin de rue, des bacs à fleurs transformés en poubelles, des aménagements urbains qui enlaidissent les quartiers… Les exemples se multiplient sur les réseaux sociaux, Twitter en tête, pour se plaindre de l’enlaidissement que subirait la ville.

Petite balade à Montmartre ce matin. De toute beauté ! #saccageparis pic.twitter.com/avk0nRV6UV — La butte en colere (@Labutte3) April 5, 2021

Le square de l'église Saint-Ambroise à Paris 11e.





Vu par Google en 2014. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard. pic.twitter.com/n1Z75lo0gk — JDSE (@JCQDSE) September 13, 2020

Qui est le #ResponsableDesignParis" de la ville de Paris?



Celui qui valides les projets avant que ça arrive sur le bureau d'Hidalgo. Qui se dit "Ouais! c'est pas mal ça pour Paris..." Qui est cette personne au goût de merde?



Vite, le muter dans un autre service ! #saccageparis pic.twitter.com/UZga09Bciu — Zad de Paris (@Zad_de_Paris) April 2, 2021

Le compte @PanamePropre, qui a lancé le hashtag #SaccageParis, sous lequel se rassemblent les critiques, a beau se défendre en affirmant avoir voulu agir uniquement pour faire entendre sa colère face à l’état de propreté de la capitale, son mouvement a été largement repris par les adversaires d’Anne Hidalgo.

Un «Plan Marshall» réclamé par l'opposition de droite

Le groupe Changer Paris, qui regroupe les élus Républicains, centristes et indépendants au Conseil de Paris, a ainsi réclamé une séance exceptionnelle afin de créer un «Plan Marshall de la Propreté et de la sécurité à Paris». Sa présidente Rachida Dati a même parlé de «déni de réalité de l’équipe municipale», face à ce problème. Franck Margain, qui siège dans ce groupe, a lui dénoncé «la saleté et le délabrement des équipements, (qui) sont à pleurer. L’exécutif est déconnecté».

Le groupe réclame l’organisation d’une séance exceptionnelle consacrée à la propreté, à la salubrité de l’espace public, précédée d’une réunion de chaque Conseil d’arrondissement sur cette thématique. Il faut un Plan Marshall de la Propreté & de la sécurité à Paris. #saccageparis pic.twitter.com/ZiaW3B1LLw — Changer Paris (@GpeChangerParis) April 4, 2021

#saccageparis : Face au déni de réalité de l’équipe municipale, nous exigeons la tenue immédiate d’un Conseil de Paris exceptionnel consacré aux problèmes de propreté et de salubrité à #Paris.https://t.co/JZo87zjlFC — Rachida Dati ن (@datirachida) April 4, 2021

L’équipe d’@Anne_Hidalgo est furieuse du succès de #SaccageParis, tous les parisiens au contraire se reconnaissent dans leur initiative. La saleté de la ville & le délabrement des équipements sont à pleurer,ils engendrent la précarité. l’exécutif est déconnecté. @GpeChangerParis pic.twitter.com/B1XM0Z0tvl — Franck Margain (@FranckMargain) April 3, 2021

Face à ces innombrables critiques, la mairie de Paris a réagi en dénonçant une «campagne de dénigrement». L’équipe d’Anne Hidalgo accuse certaines photos d’être «anciennes ou prises avant le passage des équipes de la propreté». Ces dernières sont d’ailleurs réduites en ce moment, à cause de l’épidémie de Covid-19, indique-t-elle.

1/6 - La Ville de Paris subit une campagne de dénigrement via #saccageparis. — Paris (@Paris) April 4, 2021

3/6 - Néanmoins, certaines photos postées sont anciennes ou prises avant le passage des équipes de la propreté, particulièrement investies. 2500 agents interviennent tous les jours, plusieurs fois par jour, dans tout Paris. — Paris (@Paris) April 4, 2021

Reste que le sujet a également été repris par le Rassemblement national, qui a clairement ciblé la maire de Paris.

Des coûts exorbitants pour une végétalisation à l'esthétique plus que douteuse : Anne Hidalgo #saccageparis avec son équipe ! pic.twitter.com/pnoP0VpKxV — Mathilde Androuët (@MAndrouet) April 2, 2021

«Bravo aux Parisiens révoltés», a de son côté écrit Marine Le Pen. «La dégradation de notre si belle capitale par l’équipe Hidalgo est une souffrance nationale qui ne doit laisser aucun Français indifférent».

Les milliers d’images partagées avec le hashtag #SaccageParis brisent le cœur des amoureux de Paris. Bravo aux Parisiens révoltés ! La dégradation de notre si belle capitale par l’équipe Hidalgo est une souffrance nationale qui ne doit laisser aucun Français indifférent. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 3, 2021

La mairie de Paris a indiqué qu’une application («Dans ma rue») permettait aux habitants de notifier aux équipes municipales les problèmes qu’ils peuvent voir dans la rue (graffiti, déchets, etc.). Environ 10.000 signalements sont traités toutes les semaines.