Haïti : qui sont les deux religieux catholiques français enlevés ?

Sept religieux catholiques ont été enlevés dimanche à Haïti. Le groupe comprend quatre prêtres et une religieuse haïtiens et deux Français, une religieuse et un prêtre.

Ce dernier est le père Michel Briand, membre de la Société des prêtres de Saint-Jacques, basée à Guiclan (Finistère), selon les informations de CNEWS.

Âgé de 67 ans, celui qui est surnommé «le curé des pauvres» connaît bien Haïti où il exerce depuis plus de trente ans, a précisé France Bleu Armorique. En août 2015, il avait été blessé par balle à Port-au-Prince en sortant d’une banque. Cet événement ne l'avait pas empêché de retourner sur l'île une fois remis.

Une rançon d'un million d'euros

La religieuse enlevée est Sœur Agnès Bordeau, 80 ans, membre de la communauté des Sœurs de la Providence de La Pommeraye (Maine-et-Loire), située à une trentaine de kilomètres à l’ouest d’Angers, d'après nos informations.

Après plusieurs années en Amérique centrale à œuvrer sur des projets humanitaires, elle exerce à Haïti depuis deux ans, a rapporté France 3 Pays de Loire.

Le groupe a été kidnappé dans la matinée à la Croix-des-Bouquets, près de la capitale Port-au-Prince, alors qu'il «se rendait à l'installation d'un nouveau curé», a expliqué le père Loudger Mazile.

Les ravisseurs réclament un million de dollars de rançon, a-t-il précisé.