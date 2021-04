Covid-19 : à Nice, on vaccine déjà sans rendez-vous

Depuis ce mercredi, la capitale azuréenne permet à ses habitants de plus de 70 ans ou atteints d’une comorbidité (avec un certificat médical) de se présenter dans l’un de ses centres de vaccination pour bénéficier d’une consultation et d’une injection.

Du lundi au jeudi de 9h à 15h ainsi que le vendredi de 12h à 15h, les personnes prioritaires qui n’auraient pas encore été immunisées contre le coronavirus peuvent se faire vacciner sans rendez-vous au Théâtre de Verdure. Un lieu situé à deux pas de la Promenade des Anglais qui a été transformé en vaccinodrome.

Lancé ce mercredi, comme l’avait annoncé dès la semaine dernière le maire de Nice Christian Estrosi, le dispositif rencontre déjà un franc succès. «J’ai vu sur les réseaux sociaux que la ville offrait cette possibilité, confiait Maria, une retraitée niçoise. Je trouve cela beaucoup plus pratique que de prendre rendez-vous».

Nice a franchi le cap des 100 000 vaccinés

Depuis le 30 décembre dernier, la vaccination va bon train dans la Métropole Nice Côte d’Azur. Vendredi dernier, la collectivité a ouvert cette possibilité aux enseignants. Ce jour-là, plus de 5200 personnes ont reçu une injection en un même site, celui du Palais des Expositions de la ville, le centre possédant la plus grande capacité de France.

Le 2 avril dernier, Nice a franchi le cap des 100 000 vaccinés. La collectivité serait en mesure de vacciner 50 000 personnes par semaine, à condition de compter suffisamment de doses.

Dans les Alpes-Maritimes, l’épidémie semble marquer le pas. Selon l’ARS, le taux d’incidence n’était plus que de 267 cas pour 100 000 habitants ce mercredi (contre 427 pour 100 000 habitants, la semaine dernière). Néanmoins, 97 azuréens sont toujours soignés en réanimation et six patients sont morts de la maladie au cours des dernières 24 heures.