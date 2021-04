Bastia : une fête clandestine réunissant plus de 100 personnes interrompue par les gendarmes

Une fête clandestine rassemblant plus d'une centaine de personnes a été interrompue sur les hauteurs de la ville de Bastia, en Corse, dans la nuit de samedi à dimanche, par les gendarmes. Ces derniers ont été accueillis par des «jets de bouteille», selon la préfecture de Haute-Corse.

La fête était organisée dans un bâtiment pour animaux difficile d'accès du village de Vescovato, à une trentaine de kilomètres de Bastia. D'ailleurs, il semblerait que la soirée n'était «visiblement pas organisée à l'improviste» puisque du matériel hi-fi a été saisi par les gendarmes.

A leur arrivée, les militaires ont été «victimes de jets de bouteilles et d'un jet de cocktail Molotov», par les fêtards dont certains étaient «ivres».

Quelque 130 personnes ont été verbalisées et une personne placée en garde à vue, a ajouté la préfecture qui précise que parmi les participants figuraient des mineurs.

Dans un communiqué, «le préfet condamne une fois encore ces comportements graves et irresponsables» et appelle les personnes à s'isoler 7 jours et à réaliser un test RT-PCR à l'issue.

Dans la nuit du 17 au 18.04.21 les gendarmes sont intervenus sur les hauteurs du village de Vescovato



F. Ravier, @Prefet2B condamne les comportements graves et irresponsables. Il salue la permanence de l'action des gendarmes,leur sang froid et efficacité https://t.co/WaJG978ioA pic.twitter.com/yRSYPIq4Jl — Préfet Haute-Corse (@Prefet2B) April 18, 2021

Dans la nuit du 8 au 9 avril, une fête clandestine dans un établissement de nuit de Bastia à laquelle participait une centaine de personnes avait déjà été interrompue par les policiers dont trois avaient été blessés.