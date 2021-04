BAC nord de Marseille : quelles peines pour les policiers ?

Quelles seront les réquisitions du parquet ? Dix-huit anciens policiers de la BAC Nord de Marseille en procès depuis une semaine doivent connaître aujourd'hui les peines réclamées à leur encontre.

Les prévenus sont accusés de plusieurs vols sur des dealers de drogue et des vendeurs de cigarettes de contrebande. Pour ces faits, datant de 2012, ils risquent jusqu'à dix ans de prison.

Lors de la première semaine du procès, qui doit se terminer ce jeudi 22 avril, la présidente du tribunal Cécile Pendariès a dû faire face à deux versions opposées, celle des policiers et celle Karim Menacer, ancien dealer dont le témoignage est une des clés du scandale

Neuf ans après les faits, Menacer était absent de l'audience mais a confirmé dans une lettre ses accusations : les forces de l'ordre ont subtilisé 9.000 euros dans sa sacoche, qui en contenait selon lui 36.000.

De leur côté, les anciens policiers mettent en doute les propos de leur accusateur. «Avant d'arriver à la brigade des "stups", il nous avait proposé 7.500 euros chacun pour le laisser partir», a ainsi assuré Rodolphe Salvat, pour qui Menacer est «un menteur».

Le problème, c'est que de nombreux enregistrements (effectués grâce à des micros dans les voitures de services ou les vestiaires) tendent à valider ces accusations. «J'ai de plus en plus l'impression que tous les policiers sont des acteurs et que dans leurs voitures ils racontent des histoires», a d'ailleurs déclaré Cécile Pendariès, face aux volontés des policiers de revenir sur ces conversations enregistrées à leur insu, pendant six mois, de mai à octobre 2012. Reste à savoir si cela aura une conséquence sur les peines réclamées...