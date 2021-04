Aulnay-sous-Bois : une famille décimée dans un accident par un chauffard qui fuyait la police

Deux personnes sont décédées dans un accident grave de la route, dans la nuit de samedi à dimanche 25 avril, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis (93). Et deux autres personnes de la même famille ont été grièvement blessées, selon une information des sapeurs-pompiers de Paris.

Le drame qui s'est joué cette nuit est terrible. Une mère et son fils sont décédés sur le coup, alors que le père et leur fille sont actuellement hospitalisés entre la vie et la mort, après avoir été percutés par une voiture au niveau du rond-point des Droits de l'Homme, à Aulnay-sous-Bois (93).

Le chauffard a brûlé un feu rouge

Tout a commencé quelques minutes plus tôt, alors que la police tentait d'interpeller un homme seul en voiture, à Champigny-sur-Marne (94). Refusant d'obtempérer, celui-ci a tenté de fuir et a été poursuivi par les forces de l'ordre. C'est lors de cette course-poursuite que le forcené aurait alors brûlé un feu rouge et percuté la voiture de la famille.

#Intervention Cette nuit, accident de la circulation impliquant deux véhicules légers à Aulnay-sous-Bois (93). Malgré tous les moyens déployés par les sapeurs-pompiers, le bilan s'avère très lourd : 2 décédés et 3 blessés dont 2 graves. pic.twitter.com/CVnnzIXb2v — @PompiersParis (@PompiersParis) April 25, 2021

«Malgré les moyens déployés par les sapeurs-pompiers, le bilan s'avère très lourd», a finalement communiqué la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris ce dimanche soir, confirmant que le décès d'une femme de 36 ans et de son fils de 3 ans et la prise en charge du père de 39 ans à l'hôpital Beaujon à Clichy (92) et de leur fille de 7 ans, à l'hôpital Necker (15e), tous deux en urgence absolue.

Quant au forcené, également blessé mais sans gravité, il a été interpellé juste après l'accident, alors qu'il tentait une nouvelle fois de fuir la police. Selon Le Parisien, cet habitant de Roissy-en-Brie (77) – âgé de 26 ans – a ensuite été placé en garde à vue, où il se trouvait encore dimanche soir. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire.