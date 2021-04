Voici comment reconnaître un vrai savon de Marseille

Tous les savons estampillés «Savon de Marseille» ne se valent pas. Il y en a des vrais, et bien souvent des faux. Ce produit multi-usage est en effet la cible de nombreuses contrefaçons, cette appellation n’étant pas juridiquement protégée. Toutefois, il existe plusieurs astuces pour être sûr qu'il s’agit d’un authentique.

la composition

Il faut tout d’abord se fier à sa composition. Pour fabriquer un savon de Marseille traditionnel, «on utilise jamais plus de cinq ingrédients», affirme Aissa Bendjaffer, gérant de La Maison du Savon de Marseille à Paris.

Les principaux sont : le sodium, l’eau, l’huile d’olive et la soude, détaille-t-il, précisant que, parfois, certains fabriquants «ajoutent aussi une substance pour durcir le savon».

«Ceux vendus dans les grandes surfaces en contiennent parfois des dizaines. Ce n’est qu’une base du savon de Marseille», prévient-t-il. Ils sont en effet fabriqués majoritairement à l’étranger, et non en Provence, avec de nombreux additifs chimiques.

Un véritable savon de Marseille ne contient pas de conservateur, de colorant, de graisse animale, et de parfum. «Il est exclusivement produit avec de l’huile végétale, et ce, à 72%», rappelle-t-il. Cette mention est d’ailleurs déposée sur une de leurs faces.

le lieu de fabrication

Pour être certain que le savon a été fabriqué selon le savoir-faire établi par l’Edit de Colbert, il faut d’autre part être attentif à son lieu de production et au nom de la savonnerie qui le confectionne.

«Le vrai savon est fabriqué par le Fer à Cheval et Le Sérail», souligne le spécialiste, les deux grandes usines de la cité Phocéenne, fondées respectivement en 1856 et à la fin des années 1940. On peut égaement citer La Savonnerie du Midi, à Marseille, ainsi que la Savonnerie Marius Fabre, à Salon-de-Provence.

LE LOGO «SAVON DE MARSEILLE»

Enfin, s’il s’agit d’un savon original fabriqué en chaudron selon le procédé marseillais, une recette comprenant 5 étapes (l’empâtage, le relargage, la cuisson, le lavage, la liquidation), «le logo ‘Savon de Marseille’ doit également apparaître sur le produit».

Celui-ci est déposé par l’Union des professionnels du Savon de Marseille, association créée en septembre 2011, et qui a pour objectif de défendre et promouvoir le savon de Marseille authentique.