Régionales en Ile-de-France : le premier débat entre les candidats franciliens organisé ce mardi

Les principaux candidats à la présidence de la région Ile-de-France – à l'exception de celui du RN Jordan Bardella – débattront pour la première fois ce mardi 27 avril, à Paris. Le débat – organisé par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (Cress) – ne sera pas retransmis en direct, mais sera disponible jeudi pour le grand public.

Alors que les élections régionales – reportées aux 20 et 27 juin – arrivent à grands pas, la présidente sortante Valérie Pécresse (Libres!, ex-LR), Audrey Pulvar (PS), Julien Bayou (EELV/Génération.s), Clémentine Autain (LFI/PCF) et Laurent Saint-Martin (LREM) doivent se retrouver ce mardi afin de passer leur premier grand oral, sur le thème de l'économie sociale et solidaire (ESS).

Au programme ? Le développement de l’économie sociale et solidaire sur l’ensemble du territoire régional et les futures politiques régionales prévues par les candidats à ce sujet. Pour les interroger, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Ile-de-France a fait appel aux citoyens, afin qu'ils posent directement leurs questions aux candidats.

Si le tournage aura lieu ce mardi 26 avril, la diffusion au grand public ne sera quant à elle pas disponible avant le jeudi 29 avril à 19h, sur les comptes Facebook et Dailymotion de la Cress. A noter que c'est l'institution régionale elle-même qui a décidé de ne pas inviter le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella.