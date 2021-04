Coronavirus : la vaccination s'ouvre aux personnes obèses, comment savoir si vous êtes éligible ?

Pour lutter contre le coronavirus, le gouvernement continue d'élargir progressivement la campagne de vaccination, selon l'âge et les comorbidités de chacun. Ce samedi 1er mai, c'est notamment au tour de toutes les personnes «en surcharge pondérale sérieuse» de plus de 18 ans d'accéder aux vaccins. Mais qui cela concerne-t-il exactement ?

Cette nouvelle étape de la campagne de vaccination s'adresse aux personnes obèses. Or, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il y a obésité lorsque l'Indice de masse corporelle est supérieur à 30. Entre 25 et 30, il s'agit de surpoids. L'IMC est un indicateur facile à calculer : il correspond au poids (en kg) divisé par le carré de la taille (en mètres).

Selon les chiffres du ministère de la Santé, 17% des adultes français sont concernés par l'obésité, ce qui représente environ 8 millions de personnes. Pourtant jeudi, dans son entretien à la presse régionale, Emmanuel Macron a évoqué «2,3 millions de Français concernés» par l'élargissement de la vaccination ce samedi. Cela s'explique par le fait que les personnes de plus de 55 ans touchées par l'obésité, considérées comme prioritaires, avaient déjà la possibilité de se faire vacciner avant cela.

Le site du ministère de la Santé mentionne un «lien avéré entre obésité et risque de complications Covid-19, en raison des pathologies associées mais également indépendamment de celles-ci». Une étude des équipes du CHRU de Lille, menée en avril 2020 et confirmée par d'autres depuis, a montré que plus de 47% des patients infectés entrant en réanimation étaient en situation d'obésité.