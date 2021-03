Obésité : 6 chiffres sur la situation de la maladie dans le monde

L’obésité est une maladie chronique, évolutive, et multifactorielle, qui se caractérise par un important excès de poids. Voici quelques chiffres montrant l’ampleur de la situation dans le monde.

800 millions d’adultes dans le monde souffrent d’obésité

Preuve que l’obésité est une véritable préoccupation planétaire, 800 millions d’adultes dans le monde souffrent d’obésité, selon les chiffres de la Ligue contre l’obésité. Quant au nombre d'enfants et d'adolescents touchés par l'obésité, il a été multiplié par dix au cours des 40 dernières années.

Plus de 124 millions de jeunes de 5 à 19 ans sont atteints d’obésité, contre 11 millions en 1975. En 2019, 38 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses

2,8 millions de morts chaque année dans le monde

Chaque minute dans le monde, plus 5,3 personnes meurent des conséquences de leur obésité ou de leur surpoids, ce qui représente 2,8 millions de décès par an. Définie par un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30kg/m2, l'obésité est la cinquième cause de mortalité au niveau mondial.

8 millions de Français touchés par cette maladie

Et la France n’est pas épargnée par le phénomène. Dans l’Hexagone, 17% de la population est obèse (contre 5,30% en 1981), ce qui représente plus de 8 millions de personnes. En classe de troisième, un élève français sur six est victime d'obésité.

Deux tiers des Français estiment que perdre du poids est une question de volonté

Selon une étude Odoxa, 67% des Français estiment que perdre du poids est d’abord une question de volonté, et 62% pensent que l’obésité est avant tout due à une mauvaise alimentation et à un manque d’activité physique.

Or, l’obésité est une affection multifactorielle. La prédisposition génétique, les perturbateurs endocriniens, les troubles du sommeil, la prise de nombreux médicaments, ou encore avoir un métabolisme de base lent, sont autant de facteurs pouvant favoriser l’émergence de cette pathologie.

45% des personnes admises en réanimation pour le Covid-19 sont atteintes d’obésité

En raison des maladies associées à l'obésité (maladies cardio-vasculaires, respiratoires, diabète…), les personnes qui en souffrent sont plus à risque de développer des formes graves du Covid-19.

En France, 45% des personnes qui ont été admises en réanimation entre le 5 octobre 2020 et le 23 février 2021, sont atteintes d’obésité, selon les données de Santé Publique France.

Le coût social de l’obésité est évalué à 12,8 milliards d’euros

Au total, le coût social de la surcharge pondérale en France avoisine les 20 milliards d’euros. Plus précisément, le coût de l’obésité est évalué à 12,8 milliards d'euros par le ministère de l'Économie et des Finances et celui du surpoids à 7,7 milliards d'euros.