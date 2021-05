Vente de Muguet le 1er Mai : ce qui est possible ou non

Qui dit 1er mai, dit muguet. Et ce samedi, malgré un confinement toujours en vigueur, il sera plus facile pour les professionnels de vendre la petite plante aux clochettes blanches.

Dans un communiqué publié en début de semaine, le ministère de l'Agriculture et celui délégué aux PME ont en effet dévoilé le dispositif en vigueur, beaucoup plus souple que celui de l'année dernière. Ainsi, la vente de muguet sera autorisée chez «les fleuristes, les jardineries et les enseignes de la grande distribution».

Ces commerces sont en effet listés dans le décret du 19 mars 2021, qui régit l'ouverture des enseignes en cette période de confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Mais ils ne seront pas les seuls à pouvoir participer à cet événement traditionnel. Il sera ainsi possible de trouver du muguet «dans les points de vente tenus sur la voie publique par des associations et par des particuliers», comme cela se fait habituellement. Une vente qui doit bien sûr être réalisée «dans le respect de la limite des rassemblements à 6 personnes prévue par le décret du 29 octobre 2020», expliquent les deux ministèrent concernés.

Enfin, pour ceux qui seront tentés d'aller eux-même à la chasse au brin de muguet dans la nature, le gouvernement tient à rappeler que «les mesures de restriction des déplacements demeurent». La collecte par les particuliers devra ainsi se faire entre 6h et 19h, et dans un périmètre limité à 10km autour de leur lieu de résidence.

des professionnels partagés

Ce dispositif est une bonne nouvelle pour les professionnels, après un 1er mai 2020 totalement plombé par le premier confinement. L'an dernier, ils avaient en effet été contraints de fermer et avaient seulement été autorisés à vendre du muguet en livraison ou en retrait de commande sur leur pas de porte. Un coup particulièrement dur quand on sait que le 1er mai, grâce à son muguet porte-bonheur, constitue la quatrième journée de l'année en termes de ventes pour les fleuristes, derrière la fête des mères, Noël et la Saint-Valentin.

Pour autant, les annonces du gouvernement ne satisfont pas totalement les fleuristes. Depuis le début du mois d'avril, la Fédération Française des Artisans Fleuristes interpelle en effet l'Etat pour demander l'interdiction de la vente à la sauvette du muguet. Selon elle, c'est le seul moyen de «garantir le respect des gestes barrières et la sécurité sanitaire des consommateurs dans une situation épidémiologique encore très tendue», explique-t-elle dans un communiqué.

Elle dénonce également des «ventes sauvages» qui échappent «au crontrôle de l'Etat», instaurant de faite «une distorsion de concurren