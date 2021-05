Attention, des anti-vaccins ont racheté le nom de domaine «vitemadose.fr»

La plate-forme «Vite ma dose», qui permet de prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19, a un double frauduleux, a alerté ce mardi 11 mai sur Twitter Guillaume Rozier, fondateur du site.

Alors que la vaccination a été élargie ce lundi à tous les plus de 50 ans, et sera ouverte à compter de demain à l’ensemble des personnes âgées de plus 18 ans, de nombreux volontaires ont certainement utilisé cet outil de Covid Tracker, qui recense les créneaux de vaccination de plusieurs plate-formes de santé, pour trouver rapidement un rendez-vous.

«Attention usurpation !»

Sauf que depuis peu, un autre site utilisant un nom de domaine semblable à celui de la plate-forme d’origine a fait son apparition sur le web. «Le nom de domaine vitemadose[point]fr a été racheté par des anti vaccins. N’y allez pas. Diffusez le plus largement possible la bonne adresse http://vitemadose.covidtracker.fr et rien d’autre !», a écrit l’ingénieur en informatique.

Sur ce deuxième site, on y trouve en effet des contenus visant à dissuader et à dénigrer la vaccination, dont une vidéo de 40 minutes de Christian Vélot, un activiste anti-OGM. A fil de la séquence, il donne des explications plus que douteuses sur les différents vaccins.

Soyez donc particulièrement vigilants, surtout si vous utilisez les moteurs de recherches Duckduckgo, Bing, Yahoo ou Ecosia, souligne Numérama. En passant par ces derniers, c’est le mauvais site qui apparaît en premier.

Cette forme de cybersquattage est appelée «typosquatting». Cette technique consiste à enregistrer un nom de domaine très proche d’un nom de domaine plus connu et explote les fautes de frappes ou d'orthographe commises par les internautes au moment de la recherche pour les diriger vers des sites à risques.

Cette usurpation intervient alors que le site «Vite ma dose» propose une nouvelle fonctionnalité, intitulée «Chronodose», permettant de trouver une dose de vaccin en 24h pour toutes les personnes majeures. Un système de notification a également été implémenté afin d'alerter les utilisateurs des disponibilités de créneaux de vaccination.