Israël-Palestine : 22.000 manifestants en France dont 2.500 à 3.500 à Paris

Environ 22.000 personnes ont manifesté en soutien aux Palestiniens dans 60 rassemblements samedi en France, dont 2.500 à 3.500 personnes à Paris malgré l'interdiction, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Les rassemblements les plus importants ont eu lieu à Strasbourg (4.000 manifestants), Marseille (1.500), Lyon et Nantes (1.000), a précisé le ministère. Un total de 51 personnes ont été interpellées, dont 44 à Paris. Il y a eu deux «blessés légers» chez les forces de l'ordre: un agent de la BAC à Nice et un gendarme mobile à Paris, a-t-on ajouté. Les forces de l'ordre ont tenté de disperser les manifestants venus soutenirs les Palestiniens ce samedi 15 mai, aux alentours du carrefour Barbès, à Paris.

Les organisateurs de la manifestation pro palestinienne dans la capitale ont maintenu leur appel à manifester, en dépit de l'interdiction confirmée par la justice, refusant de «taire (leur) solidarité avec les Palestiniens», ont-ils annoncé dans un communiqué vendredi soir.

«Parce que nous refusons de taire notre solidarité avec les Palestiniens, et que l’on ne nous empêchera pas de manifester, nous serons présents (au métro) Barbès demain à 15h», a affirmé l'Association des Palestiniens en Ile-de-France, membre d'un collectif de 27 associations, peu après la confirmation de l'interdiction du défilé par le tribunal administratif.

#Manifestation interdite à #Paris ce samedi | En raison des risques sérieux de troubles à l’ordre public liés au rassemblement de personnes qui braveraient cette interdiction, un arrêté de fermeture est pris, par précaution, à partir 12h, pour les commerces secteur Barbès. pic.twitter.com/tPWtWbCNB7 — Préfecture de Police (@prefpolice) May 15, 2021

Ce samedi, la préfecture de police a annoncé la prise d'un arrêté de fermeture à partir de 12h pour les commerces du quartier de Barbès.