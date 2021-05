Nice : les riverains s'inquiètent du retour des nuisances sonores

Mercredi prochain, les restaurants et les bars vont rouvrir leurs terrasses à la clientèle. Un défi pour la municipalité de Nice qui doit à la fois mettre en œuvre des mesures pour soutenir cette activité tout en s’assurant du respect des règles sanitaires et de la tranquillité du voisinage.

D’autant plus que les établissements ayant moins de 10 tables en terrasse ne seront pas tenus de respecter une jauge de 50%.

«L’été dernier, nous avons vécu un en enfer. La musique était tellement forte que nous l’entendions jusqu’au bout de l’appartement. Il nous étaient impossible de dormir avant 2h du matin. Notre quartier était devenue une boîte de nuit à ciel ouvert. Malgré nos nombreux appels, la police municipale n’est jamais intervenue. Les mesures d’hygiène et de distance n’ont pas été respectées par les restaurants et bars qui ont doublé les terrasses. Il est hors de question que nous revivions un été similaire.»

La réouverture des bistros et des restaurants ne fait pas que des heureux. Aprés des mois de calme, Mireille, une habitante de la rue Bonaparte redoute le retour des nuisances sonores. D’autant que la municipalité s’apprête à mettre en œuvre une série de mesures de soutien des professionnels : comme les autorisation d’extensions des terrasses (sur les trottoirs et places de stationnement) jusqu’au week-end du 28 août, l’exonération des terrasses jusqu'au 30 juin, la piétonisation de certaines rues du vendredi au dimanche soir comme les rues Chauvin, Lascaris, Alberti, Bavastro et Delille et même l’organisation de «nocturnes», deux fois par semaine dès le 30 juin (date de la levée totale du couvre-feu), dans des secteurs animés comme le Vieux Nice, la rue Piétonne et la rue Bonaparte.

«La situation risque de devenir rapidement incontrôlable »

Alors que l’affluence s’annonce forte dans un contexte d’épidémie, nombreux s’interrogent sur la capacité des professionnels à maintenir l’ordre et à faire respecter la distanciation sociale en évitant le bruit et les excès de toute nature.

«Les clients auront tellement été frustrés que la situation risque de devenir rapidement incontrôlable», estime cette autre habitante de la rue Delile où des «apéros géants» sont organisés régulièrement depuis plusieurs années avec l’accord de la mairie. «Cette rue devient un carnaval, les résidents sont à bout de nerfs», explique cet autre riverain qui redoute également le retour des touristes.

«Les clients commencent à avoir l’habitude des règles sanitaires, pondèrent Nicolas et Elias, les deux gérants du restaurant ‘Les Bons Vivants’, rue Lascaris. Aussi, nous n’aurons donc sans doute pas besoin de faire la police. Jusqu'au 9 juin, il faudra avoir fermé pour 21h. Pendant cette période, il ne devrait donc pas y avoir de problèmes avec les riverains. À partir du moment où nous respectons les consignes, tout devrait bien se passer. La ville a accepté que nous agrandissions notre terrasse. C’est une chance et il ne faudra pas faire n’importe quoi».

Le maire promet de sanctionner les contrevenants

Pour éviter que les règles ne soient bafouées, la municipalité a adressé une mise en garde sous forme de rappel à l'ordre des gérants de bars et restaurants.

«Le 19 mai ne doit pas devenir le jour de l'irresponsabilité sinon il n'y aura pas de 30 juin possible, sinon il n'y aura pas de retour à la vie possible, prévient le maire de Nice Christian Estrosi. Les autorisations d’extensions de terrasses sont conditionnées au respect des gestes barrières et des mesures sanitaires. À défaut, l’autorisation exceptionnelle sera retirée. L’été dernier, nous avons été témoins de comportements inadmissibles d’une minorité de contrevenants contre lesquels j’ai pu prendre des mesures de fermeture administrative».