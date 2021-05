Bison futé : quel trafic pour les retours du week-end de l'ascension ?

Si beaucoup de Français ont profité du pont de l'Ascension pour partir quelques jours, ils vont devoir rentrer chez eux ce dimanche. Les routes devraient donc être chargées.

En effet, Bison futé a classé toute la France en rouge dans le sens des retours. Avec des difficultés particulières à l'approche des grandes agglomérations, et plus précisément en Ile-de-France, en Rhône-Alpes et dans le sud-ouest.

Pont de l’Ascension : vous serez nombreux à prendre la route dès ce mercredi. Préparez votre trajet et soyez prudents au volant.





Toutes les prévisions https://t.co/70MQTR3S62

Certains axes sont à éviter, selon les prévisions de la Sécurité routière. La Normandie étant particulièrement prisée des Franciliens pour ces week-ends prolongés, l'A13 entre Caen et Paris sera très chargée.

Bison futé conseille également de ne pas emprunter l'A7 entre Orange et Lyon ainsi qu'entre Marseille et Salon-de-Provence, l'A10 entre Bordeaux et Poitiers, l'A61 entre Narbonne et Toulouse ou encore l'A9 entre Narbonne et Montpellier. Et ce jusqu'à 19h au moins.

Reste à savoir si l'on va assister à des bouchons records. En 2019, dernière année avant la pandémie de Covid-19, le record de bouchons cumulés sur les routes du pays avait été battu, dans le sens des départs, à l'occasion du week-end de l'Ascension. A l'époque, ce sont près de 1.340 km de ralentissements qui avaient été enregistrés.