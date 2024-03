«Marée du siècle» à Saint-Malo : coef 117, hauteur d'eau de 13 mètres... Tout savoir sur ce phénomène

Le coefficient le plus important de l’année pour les grandes marées, devrait être atteint ce mardi 12 mars à Saint-Malo. Un événement qui pourrait être qualifié de «marée du siècle».

Cela pourrait devenir la marée du siècle. Ce mardi 12 mars, Saint-Malo sera témoin d’un impressionnant coefficient de 117, concernant les grandes marées, selon le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom).

Depuis dimanche, la façade atlantique fait face à une montée des eaux spectaculaire, qui se poursuit ce lundi et atteindra donc son apogée ce mardi.

Quels sont les éléments en cause ?

Pour rappel, un premier épisode en février avait occasionné des vagues spectaculaires ayant causé quelques dégâts sur les côtes. La tempête avait donc déjà secoué le littoral et inquiété les habitants, qui doivent désormais se préparer à un phénomène encore plus fort.

La hauteur d'eau sera particulièrement élevée à certains moments de la journée. Cela correspond à la hauteur de la mer par rapport au zéro hydrographique (un niveau théorique en-dessous duquel le niveau de la mer ne descend que très exceptionnellement). À 9h, cette hauteur devrait atteindre 13,35 mètres. Or, son niveau moyen à cet horaire tourne généralement autour des 6 ou 7 mètres. Cette augmentation de la hauteur d'eau devrait aussi se poursuivre jusqu'à jeudi.

D'autre part, le coefficient de marée donne une indication du marnage, plus précisément la différence de hauteur d’eau entre la haute et la basse mer. Cela signifie que plus le coefficient est élevé, plus la mer monte haut et descend bas. Dimanche, par exemple, le coefficient était de 104 et 110, la mer était haute à 7h11 et 19h37 et basse à 1h46 et 15h01 pour la basse mer. D’après les prévisions, mardi le coefficient sera de 117 et 115, la mer sera haute à 8h37 et 20h58 et basse à 3h30 et 15h42.

Toutefois, il est important de noter que les grandes marées ne sont pas simplement prises en compte par le coefficient. En effet, le vent et la houle sont également des éléments déterminants.