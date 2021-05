Coronavirus : Emmanuel Macron veut remettre les Français au sport avec les JO 2024

Fermeture des gymnases, des piscines et des salles de sport... Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, les Français n'ont pas eu d'autres choix que d'abandonner le sport. Avec les JO 2024, Emmanuel Macron entend les remettre au sport.

«Cette reprise du sport est le point de départ d'une nouvelle course de fond qui nous emmène jusqu'en 2024», a ainsi déclaré le président de la République Emmanuel Macron ce mercredi 19 juin, à l'occasion de la réouverture des gymnases.

Faisant clairement allusion aux jeux olympiques qui seront organisés en région parisienne en 2024, le chef de l'Etat a assuré que l'objectif était de «ramener le maximum de médailles» et de «vraiment faire de la France une nation sportive».

Le Pass Sport pour des millions d'enfants

Pour ce faire, Emmanuel Macron entend soutenir l'accès au sport pour les plus jeunes, et ce, notamment grâce au Pass Sport. Cette aide de 50 euros par enfant sera attribuée aux familles qui perçoivent l'allocation de rentrée scolaire ou pour les enfants souffrant de handicap.

Elle servira ainsi à financer l'inscription dans un club affilié à une fédération ou autre association sportive. Au total, 5,4 millions d'enfants seront éligibles à cette aide, qui sera disponible à la rentrée et qui devrait être renouvelée à la rentrée 2022.

Le sport «important pour la santé»

Le président de la République a rappelé que la crise sanitaire avait été particulièrement «dure» pour les jeunes, qui ont du faire des «sacrifices» dans leurs activités sportives, mais s'est félicité d'avoir fait le choix de les «préserver [...] en ouvrant au maximum les écoles».

«Cette reprise [de la pratique sportive], elle est extrêmement importante pour la santé de nos enfants», a-t-il ainsi déclaré, mentionnant également l'importance de l'alimentation.