Pass sport : qu'est-ce que ce dispositif pour les jeunes lancé aujourd'hui ?

Le très attendu «pass sport» se concrétise. Emmanuel Macron devrait donner son coup d'envoi ce 19 mai, jour de la réouverture des clubs de sport pour les mineurs.

Il s'agit d'une aide financière pour que les jeunes puissent s'acheter une licence sportive à la rentrée. Avec un tel pass, le gouvernement compte faire coup double : faciliter l'accès des mineurs au sport, et soutenir les clubs très affectés par la crise sanitaire.

Une enveloppe de 100 millions d'euros a été allouée à ce projet en novembre dernier. Concrètement, elle pourrait se traduire par une aide de 50 euros accordée à chaque jeune. Attention : seront éligibles les enfants âgés de 6 à 18 ans des foyers percevant l'allocation de rentrée scolaire, et/ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Ces catégories représentent 5,4 millions d'enfants, soit environ 1 jeune sur 2 entre 6 et 18 ans.

Emmanuel Macron dévoilera le reste du projet ce 19 mai lors d'un déplacement à Pont Sainte-Marie (Aube). Il sera accompagné du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, et de deux ambassadeurs du projet : la footballeuse Laure Boulleau et le basketteur Tony Parker.

26% de licenciés en moins depuis le début de la pandémie

Le pass sport est largement soutenu par les clubs affiliés à des fédérations. A cause des confinements successifs, ils n'ont pas pu toucher les recettes liées aux événements sportifs. Certains ont même été obligés de rembourser les adhésions. Sans compter qu'à la rentrée 2020, beaucoup de sportifs ont fait impasse sur leur activité par peur de la pandémie : les clubs ont donc perdu en moyenne un quart de leurs licenciés (26%) entre novembre 2019 et novembre 2020, selon une enquête du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Le pass sport récolte cependant quelques critiques. Certains craignent qu'il soit aussi peu utilisé que le pass culture, dont il calque le modèle. Cette enveloppe de 500 euros à destination des jeunes de 18 ans, pour qu'ils puissent découvrir spectacles, concerts et expositions, a été demandée par la quasi-totalité des éligibles, mais ceux-ci n'ont dépensé en moyenne «que» 131 euros.

Autre défaut pointé du doigt : le manque d'ambition. Le sénateur socialiste Jean-Jacques Lozach et le député Génération.s Régis Juanico ont proposé en 2019 un pass sport d'un montant plus élevé, 500 euros, pour les 800.000 jeunes de 14 à 20 ans. Ils réclamaient pour cela un budget de 400 millions d'euros.