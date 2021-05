Manifestation des policiers : plus de 35.000 participants, selon les organisateurs

Les syndicats de police organisent à partir de 12h45 une manifestation devant l'Assemblée nationale pour réclamer une sévérité pénale accrue contre les agresseurs de forces de l'ordre. Suivez en direct cette «marche citoyenne» sur CNEWS.

16h51

Le candidat insoumis à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a qualifié mercredi de "manifestation à caractère ostensiblement factieux" le rassemblement des policiers à l'appel de syndicats devant l'Assemblée nationale, où de nombreux politiques se sont rendus.

Jean-Luc Mélenchon sur l'absence de LFI au rassemblement des policiers : « Nous n'étions pas d'accord avec ces revendications » pic.twitter.com/jtjrT4Rh39 — CNEWS (@CNEWS) May 19, 2021

Elle l'est "en ce sens qu'elle s'en prend non pas aux causes pour lesquelles ces malheureux ont été assassinés mais aux institutions comme l'institution judiciaire", a estimé le chef des députés LFI lors d'une conférence de presse, faisant notamment allusion au meurtre du brigadier Eric Masson il y a deux semaines lors d'une opération antidrogue.

14h33

A Bordeaux, Marine Le Pen s'est rendue à la manifestation, pour apporter son soutien aux policiers.

Marine Le Pen : «Il faut qu’on ne puisse plus toucher à un policier sans que les conséquences pénales soient extrêmement dures» pic.twitter.com/hIdagjNNAr — CNEWS (@CNEWS) May 19, 2021

14h10

Plus de 35.000 manifestants sont rassemblés, selon les organisateurs.

14h03

Kaotik 747, rappeur engagé pro-forces de l'ordre, est à la tribune.

13h30

Grégory Joron : «Un police bashing décomplexé nourrit une haine anti-flic palpable. Les policiers sont pourtant les fils et les filles du peuple» pic.twitter.com/Msy9pL2Rh7 — CNEWS (@CNEWS) May 19, 2021

13h21

Les syndicats prennent la parole à tour de rôle à la tribune.

13h15

Olivier Faure, premier secrétaire du PS : «Je suis là où je dois être, car je sais que les premières victimes de l’insécurité ce sont celles et ceux qui ont le moins de moyens» pic.twitter.com/hvwdtg1IfB — CNEWS (@CNEWS) May 19, 2021

13h00

Lancement officiel du rassemblement par l'acteur et chanteur Gérard Lanvin.

12h55

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin est arrivé sur place. «Je suis simplement venu soutenir les policiers, c'est tout à fait normal. Ils vivent un moment difficile, ils sont endeuillés», a-t-il notamment déclaré.

Gérald Darmanin : «Il n’y a rien de plus normal que de soutenir les policiers dans une république» pic.twitter.com/RyiY7jSfFj — CNEWS (@CNEWS) May 19, 2021

12h47

Olivier Varlet, secrétaire général de l'UNSA Police : «On a demandé à être équipé de gilet par balle à port discret. (…) Si notre collègue Éric Masson avait été doté de ce gilet certainement qu’aujourd’hui il aurait la vie sauve» pic.twitter.com/qfwu1HQPIS — CNEWS (@CNEWS) May 19, 2021

12h40

Soutien à nos policiers qui depuis Nice et depuis toute la France se rendent à Paris pour faire entendre leur voix. Je serai à leurs côtés. #jesoutienslapolice pic.twitter.com/Bar80eLYBJ — Eric Ciotti (@ECiotti) May 19, 2021

12h17

11h57

De nombreuses personnalités politiques ont prévu de se joindre au cortège. C'est le cas de Christian Jacob, François Baroin, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jordan Bardella ou encore d'Olivier Faure. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera aussi présent.

11h40

Les premiers manifestants se pressent déjà devant l'Assemblée nationale. Pour rappel, l'heure du début de cette «marche citoyenne» est prévue à 13h.