Paris : des élus viennent au secours de la Seine et de ses abords

Lancée en décembre 2020 par la municipalité parisienne, la Mission d'information et d'évaluation (MIE) consacrée à la Seine et à ses usages a été adoptée à l'unanimité ce mercredi 19 mai. Elle contient 40 propositions censées mieux protéger la Seine et ses abords.

Pourrait-on se baigner un jour dans la Seine ? Est-il possible d'aménager toutes ses berges ? Comment réduire la pollution de l'eau ? Quels sont les impacts des activités portuaires et industrielles sur le fleuve ? Voici quelques unes des interrogations auxquelles la MIE était chargée de répondre.

Après plusieurs mois de travail, les 15 membres de la MIE – présidée par Grégory Canal, le premier adjoint LR au maire du 15e membre du groupe Changer Paris et composée d'élus parisiens de tous bords – ont rédigé ces propositions, dont la plupart pourront être réalisées au cours de cette mandature.

Un espace à protéger

Un certain nombre d'entre elles prévoit avant tout de faire de la Seine un espace protégé, en limitant les activités industrielles en bord de la Seine «au nécessaire à la vie de la ville». Pour cela, la MIE a décidé l'interdiction de construire tout nouveau site industriel ou toute nouvelle extension.

Autre sujet : la protection des espaces verts attenants à la Seine, et plus particulièrement ceux du Champs-de-Mars (7e) qui appartiennent – comme le souligne Grégory Canal – à un périmètre bien précis comprenant la Seine et ses alentours, et de fait, sont inscrits au patrimoine de l'Unesco.

La sécurité du site fait également partie du programme de la MIE, qui souhaite «intégrer la sécurité des berges dans la convention de coordination qui liera la Ville et la préfecture de police de Paris» et donner ainsi davantage de pouvoir à la future police municipale pour traiter les incivilités commises sur les quais de Seine.

Enfin, les membres de cette mission souhaitent «garantir une continuité piétonne et cyclable à 100% sur les deux rives» y compris à l'endroit même des emprises industrielles et portuaires, et ce, «principalement en soirée et le week-end».

A noter que les conclusions de cette MIE seront soumises au vote de l'ensemble des élus de la capitale, lors du Conseil de Paris du mois de juillet.