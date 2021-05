Mayenne : «Dépêche-toi, esclave», un livreur victime du racisme d’une cliente

Un jeune livreur originaire de Guinée-Conakry a reçu un violent message raciste de la part d’une cliente, vendredi 14 mai à Laval (Mayenne). Une plainte a été déposée.

«Dépêche-toi esclave». Aux alentours de 20 heures, Yaya se prépare à livrer une commande Uber Eats quand il a reçu ce message de la cliente, a rapporté France Bleu.

Sous le choc, le livreur de 34 ans a décidé de ne pas effectuer la livraison. «Je ne pouvais pas lui remettre sa commande parce que ces insultes, c'est insupportable. Une fois arrivé là-bas, on peut se bagarrer», a-t-il confié à la radio nationale.

Plutôt que d’aller à la confrontation avec la cliente, il a donc contacté son employeur le soir même, avant de porter plainte le lendemain pour «injure non publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion».

«Le client voit notre photo sur l'écran»

D’après le trentenaire, arrivé en France en 2009 et victime pour la première fois de racisme, la cliente était au courant de sa couleur de peau car «une fois qu'on a accepté une commande, le client voit notre photo directement sur l'écran». «Nous, on voit seulement son nom et son numéro de téléphone : on ne voit pas son visage», a-t-il précisé.

Yaya a également montré à France Bleu ses excellentes statistiques de livreur : 98% de clients satisfaits sur 2.796 livraisons.

Uber Eats a d’ailleurs pris le parti de son employé. D’après la radio, elle a affirmé qu’elle ferait le nécessaire pour suspendre le compte de la cliente incriminée. «Nous coopérons également avec les forces de l’ordre compétentes lorsqu'un partage d’informations est requis», a affirmé la plateforme.