Vidéo : Rihanna a participé incognito à une manifestation contre le racisme anti-asiatique

Difficile de la reconnaître, cachée sous un masque, des lunettes et une casquette noirs. Incognito dans les rues de New-York, la chanteuse Rihanna a participé, dimanche 4 avril, à une manifestation contre le racisme anti-asiatique.

Défilant parmi la foule, l'artiste brandissait deux pancartes. L'une portant le slogan «Stop asian hate» («Stop à la haine anti-asiatique», en français) et l'autre indiquant «Hate = racism against God», soit «Haine = racisme contre Dieu».

Rihanna donne son Instagram aux manifestants de la #StopAsianHate pic.twitter.com/ZCdf6OqdIv — Rihanna France (@RihannaNavyFr5) April 5, 2021

Rihanna a été démasquée en raison de photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux par son assistante, Tina Truong, également présente ce jour-là (faire défiler les photos sur le post ci-dessus). On peut y voir la chanteuse danser dans le cortège et même partager son compte Instagram avec d'autres manifestants qui peinent à croire à qui ils ont affaire.

Le racisme subi par la communauté asiatique est pointé du doigt depuis plusieurs semaines aux Etats-Unis. Les fusillades qui ont eu lieu le 17 mars dernier à Atlanta ont notamment provoqué la colère des manifestants. Visant trois salons de massage, l'assaillant a tué huit personnes, dont six femmes d'origine asiatique. Sans pour autant reconnaître le crime racial.

A l'époque, Rihanna s'était déjà exprimée pour témoigner son soutien à la communauté asiatique, faisaint part de son «coeur brisé» et assurant que ses pensées accompagnaient «tous les proches des victimes». La chanteuse évoquait alors «un événement tragique, brutal mais certainement pas un accident isolé» et lançait un appel : «la haine doit s'arrêter».