Covid-19 : ce que l’on sait du variant «très rare» responsable d’un cluster à Bordeaux

Après avoir détecté un cluster de 46 personnes atteints d’un variant «très rare» dans le quartier bordelais de Bacalan, ce vendredi 21 mai, les autorités sanitaires ont accéléré les vaccinations.

Pour éviter la propagation du virus, un dépistage massif de la population du quartier a débuté ce vendredi. De plus, les plus de 18 ans de cette zone et au delà pourront être vaccinés ce week-end «ou au pire en début de semaine prochaine», précise Patrick Dehail, le conseiller médical et scientifique de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

D’après ce dernier, «il n’y avait encore jamais eu de cluster comme ça dans la population générale» au niveau national comme au niveau international.

Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau variant ?

Bien que ce variant, qui répond au nom de VOC 20I/E484Q, soit déjà identifié, il reste encore rare parmi les autres. Il est toutefois considéré comme un VOC (variant of concern), d’où son appellation, c’est à dire un variant préoccupant. Il se présente comme étant une mutation nommée E484Q du variant anglais, dont la souche est la même.

Est-il plus transmissible que les autres variants ?

L’Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine nous explique «qu’il semble que la transmission de ce virus soit plus rapide que pour les autres variants». L’ARS précise tout de même que les personnes positives à ce variant sont des personnes majoritairement jeunes et ainsi, peu de cas au dessus de 50 ans ont été observés. Les symptômes restent classiques et sans gravité, il n’y a donc pas eu d’hospitalisation. D’autres ne présentent même aucun symptôme, d’après le directeur médical de l’ARS.

Ce nouveau variant rend-il les vaccins moins efficaces ?

Toujours d’après l’ARS de la Nouvelle-Aquitaine, «rien ne permet de dire que les vaccins ne sont pas efficaces contre ce variant. En effet, pour le moment, les patients positifs à ce variant n’ont pas été vaccinés. Il est donc encore trop tôt pour répondre précisément à la question.