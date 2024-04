Football : un ancien joueur accuse les laboratoires ayant conçu les vaccins contre le Covid d'avoir eu un impact sur sa carrière

L'ancien footballeur franco-congolais François-Xavier Fumu Tamuzo a assigné les laboratoires Pfizer et BioNTech en justice. Il estime que ces derniers, à l'origine du vaccin contre le Covid-19, ont eu un impact sur sa carrière.

Une carrière écourtée par les vaccins contre le Covid-19 ? C’est le constat que semblerait établir François-Xavier Fumu Tamuzo.

Âgé de 29 ans et désormais à la retraite, l’ancien footballeur passé par l’AJ Auxerre, l’US Quevilly-Rouen ou encore le Stade Lavallois, a assigné les laboratoires Pfizer et BioNTech en justice afin de déterminer si le vaccin a joué un rôle majeur sur ses blessures, qui ont grandement impacté sa carrière.

«Depuis deux ans, mon client est dans une errance médicale et personne n'a émis un doute sur les effets indésirables du vaccin. Alors qu'on sait qu'ils existent aujourd'hui, personne ne peut le nier. Et au fur et à mesure de ces soucis, François-Xavier est allé consulter des spécialistes de médecine interne qui ont émis éventuellement ce doute», a indiqué Éric Lanzarone, avocat du footballeur et spécialiste en droit public et de la santé, à nos confrères de France Bleu Mayenne.

Selon ce dernier, la Fédération française de football, également assignée en justice par François-Xavier Fumu Tamuzo, aurait une part de responsabilité. «Au moment où il a été vacciné (en juillet 2021), la vaccination n'était pas obligatoire. Elle le deviendra plus tard pour les footballeurs professionnels. Je considère que la FFF a une responsabilité dans cette histoire. Elle a bâti un protocole sanitaire avant même l'instauration d'une loi», a-t-il poursuivi.

Une audience prévue le 2 juillet au tribunal judiciaire de Paris

D’après les dires du joueur, rapportés par nos confrères de France Bleu Mayenne, sa carrière n’a été qu’un enchaînement de blessures depuis sa vaccination : gonalgies, tendinopathie et rupture du tendon d’Achille l’ont éloigné des terrains durant de nombreux mois.

Des blessures qui impactent désormais sa vie au quotidien : «La longue marche est à peine supportable, les footings me sont impossibles. Au moment où je veux mettre une impulsion, par exemple pour monter mes escaliers ou monter une étagère ou même descendre les escaliers, les douleurs sont vives», a confié le Franco-Congolais.

Une audience est prévue le 2 juillet prochain au tribunal judiciaire de Paris, qui décidera s’il est nécessaire de nommer un collège d’experts et qui aura la mission d’établir, ou non, un lien entre les doses de vaccin et les blessures du joueur de 29 ans.