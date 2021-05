Trafic de crack à Paris : Mounir Mahjoubi propose de «décréter un état d'urgence local»

Faisant le constat d'une situation qui s'aggrave de Stalingrad au jardin d'Eole, Mounir Mahjoubi, député LREM du 19e arrondissement de Paris, a proposé de «décréter un état d'urgence local». Et ce, afin de bénéficier «d'un renfort exceptionnel» de la part des autorités compétentes.

«Dans les rues, les parkings, les halls d’immeuble : agressions, harcèlement, exhibition, prostitution et aujourd’hui viol. Il faut décréter un état d’urgence local et recevoir un renfort national exceptionnel», a ainsi fait savoir Mounir Mahjoubi sur Twitter.

«sécuriser» et «assurer une présence»

Pour le député de la majorité présidentielle, le dispositif provisoire mis en place par l'Etat et la mairie de Paris, pour accueillir les toxicomanes au jardin d'Eole (18e), ne suffit pas en lui-même s'il n'est pas accompagné d'une prise en charge spécifique et entouré d'un dispositif policier adéquat.

Depuis lundi, la Préfecture et la Mairie de Paris ont souhaité mettre en place une nouvelle doctrine d’intervention pour lutter contre le crack à Stalingrad en déplaçant systématiquement les toxicomanes vers le jardin d’Eole. — Mounir Mahjoubi (@mounir) May 23, 2021

«Pour que cette opération puisse fonctionner, il fallait impérativement sécuriser 24/24 et 7/7 ce jardin et les rues d’Aubervilliers et de Riquet et assurer une présence médico-sociale permanente dans le jardin», a-t-il ainsi préconisé, ajoutant que «ce n'était pas le cas» aujourd'hui.

«Ni présence associative, ni présence de la sécurité de la ville de Paris, ni présence de la police nationale», a-t-il constaté sur le terrain trois soirs d'affilée. Un repli des autorités sur le terrain qui conduit, selon lui, à des actes de harcèlement de rue, de dégradation de véhicules, de dégradation d’entrée d’immeuble et de parking.