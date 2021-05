Paris : Stalingrad, un quartier miné par le crack

Ils sont venus nombreux et en famille pour se réapproprier leur parc. Les riverains du jardin d’Eole dans le quartier de Stalingrad protestaient , ce samedi 22 mai, contre la présence des consommateurs de crack dans le parc, où ils sont «parqués» par les autorités. Une solution temporaire pour désengorger la place Stalingrad, qui ne satisfait pas les riverains.

Un pique-nique aux portes des jardins d’Eole. Ces parents en colère dénoncent la transformation de leur quartier qu’ils ont renommé «Stalincrack». «Ce jardin, c’était l’endroit où je venais avec ma fille de 7 ans, on venait souvent prendre le goûter ici dans une crêperie, et désormais c’est impossible d’accéder ici. Ma fille le voit, l’autre jour on a essayé de traverser et elle m’a dit "maman j’ai peur"», explique une riveraine.

A deux pas des jeux pour enfants, des toxicomanes consomment du crack jusqu’à 1h du matin. Ils y ont été regroupés par la police pour désengorger la place Stalingrad. La solution est annoncée comme temporaire, mais les habitants du quartier s’impatientent.

Les riverains ont prévu de se retrouver tous les samedis et d’organiser une nouvelle manifestation mercredi prochain.