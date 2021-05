Paris : ce soir, la Tour Eiffel sera éclairée à l'hydrogène

Dans le cadre de l'événement «Le Paris de l’hydrogène», organisé par l'équipe d'Energy Observer, la Tour Eiffel s'illuminera ce mardi 25 mai à 22h30, en présence de la maire Anne Hidalgo.

Pendant 3 minutes 30, la Tour Eiffel sera illuminée à l'hydrogène ce mardi soir, pour la toute première fois de son existence, et ce, grâce à un groupe électro-hydrogène «de grande puissance» développé par EODev. Une avancée technologique permise grâce à l'équipe d'Energy Observer, qui développe depuis plusieurs années de nouvelles solutions en matière d'énergie renouvelable.

Un événement exceptionnel organisé pour mettre en avant le travail mené sur le navire hydrogène autonome du même nom, qui parcourt le monde depuis 2017 – tel un «laboratoire de la transition écologique» – «conçu pour repousser les limites des technologies zéro émission». De l'hydrogène au solaire, en passant par l'éolien et l'hydrolien (force du courant), toutes les solutions y sont «expérimentées, testées et optimisées pour faire des énergies propres une réalité concrète et accessible à tous». Et ce, jusqu'à la fin de l'Odyssée en 2024.

Une exposition jusqu'au 30 mai

Une aventure que l'équipe propose de partager avec de jeunes élèves parisiens et quelques institutionnels triés sur le volet, et jusqu'au 30 mai sur le Champs-de-Mars (7e), à Paris. Une «exposition unique» – dans un village de 210 m2 entièrement dédié aux énergies renouvelables – y a en effet été installée sous deux grosses bulles en forme d'igloo.

#SaveTheDate Lancement de notre évènement Le Paris de l'hydrogène !



un tout nouveau village d'exposition de 210m² dédié à la transition écologique, aux énergies renouvelables et à l'h2



des mobilités et des systèmes hydrogène réunis pour la 1ère fois

Là, l'exposition présente des «applications concrètes de mobilités», avec des véhicules et d'autres systèmes hydrogène (générateur électro-hydrogène, bus, voitures, semi-remorque, chariot élévateur, utilitaire, train, avion…) en réel ou sous forme de maquettes. A noter par ailleurs, que le bateau Energy Observer – actuellement au milieu du Pacifique – ne sera pas présent. Il devrait bientôt arriver à Hawaï.