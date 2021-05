Grand Paris : les véhicules Crit'Air 4 interdits dans la ZFE à partir du 1er juin

Déjà interdits à Paris, les véhicules Crit'Air 4 le seront désormais dans toute la zone à faible émission (ZFE), à partir de ce mardi 1er juin. Tout savoir sur cette nouvelle interdiction, en vigueur du lundi au vendredi, de 8h à 20h, et tous les jours pour les bus et les poids lourds.

Créée en 2019, la zone à faibles émissions métropolitaine (ZFE) comprend toutes les communes situées à l'intérieur du périmètre délimité par l'autoroute A86 (non comprise). Les véhicules Crit'Air 5 – qu'il s'agisse des voitures, camions, bus, scooters, motos et même quads – y étaient déjà interdits. C'est désormais au tour des Crit'Air 4.

quels véhicules concernés ?

La vignette Crit'Air 4 s'applique aux deux-roues motorisés d'avant 2004, aux voitures diesel immatriculées avant 2006 ainsi qu'aux poids lourds diesel qui datent d'avant 2009. Au total, environ 790.000 véhicules seraient concernés en Ile-de-France.

A savoir que les Crit’Air 5 et non classés sont déjà concernés. C'est-à-dire, les véhicules diesels encore plus anciens ainsi que les essences immatriculées avant le 1er janvier 1997 et les deux-roues avant le 1er juin 2000.

De 8h à 20h

Concrètement, dès ce mardi 1er juin, tous les véhicules Crit'Air 4 et 5 n'auront plus le droit de circuler dans la ZFE, en semaine, du lundi au vendredi, de 8h du matin à 20h le soir.

Les bus, cars, camions et autres poids-lourds seront quant à eux bannis de la zone tous les jours, entre 8h et 20h.

Des exceptions

Il existe néanmoins quelques exceptions, tels que les véhicules d'urgence, les véhicules des entreprises publiques (AP-HP, EDF...), les véhicules médicaux et ceux munis du macaron handicapé, les transports en commun, les véhicules de l'armée ou encore les services de dépannage.

Jusqu'à 135 euros d'amende

Le fait de circuler avec un véhicule Crit'Air 4 ou 5, en dehors des horaires autorisés, le fait de ne pas avoir de vignette Crit'Air ou d'avoir une vignette Crit'Air qui ne correspond pas aux véhicules utilisés est considéré comme une infraction, pouvant entraîner l'immobilisation du véhicule.

En cas de non-respect de ce protocole, les contrevenants risquent une amende de 68 euros forfaitaires. Pour les poids lourds, bus et autocars, l'amende peut atteindre 135 euros d’amende. En sachant que les contrôles sont réalisés de façon aléatoire.

Et après ?

A terme, l'idée est de bannir les véhicules les plus polluants de la région parisienne. En juillet 2022, ce sont les véhicules Crit’Air 3 qui seront à leur tour interdits à la circulation.

Début 2024, la quasi-totalité des véhicules diesels – vignette Crit'Air 2 – seront interdits. Enfin, d'ici à 2030, les véhicules à essence pourraient eux aussi être bannis de la zone.