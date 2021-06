Pourquoi les agriculteurs bio sont-ils en colère contre la PAC ?

Les agriculteurs bio manifestent ce mercredi 2 juin à Paris, à l’appel de la Fédération nationale de l’Agriculture biologique et de la Confédération paysanne, contre la réforme de la Politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne. Ils estiment que les premiers arbitrages de la PAC vont les «mettre à poil».

Dans le cadre des négociations sur la PAC, le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie a présenté les premiers arbitrages de la France. Des arbitrages qui ont tellement déplu aux organisations écologistes et paysannes que nombre d’entre elles ont quitté le Conseil Supérieur d’Orientation présidé par le ministre le 21 mai dernier. Elles dénoncent un «simulacre de négociations» et un «statut quo irresponsable».

Le ministre a annoncé une enveloppe de 340 millions d’euros d’aides aux exploitations pour la conversion vers l’agriculture biologique, avec l’objectif d’atteindre 18% de surface utile en agriculture biologique française en 2027. Mais pour la Fédération nationale de l’Agriculture biologique (FNAB), cette aide cache une diminution voire une suppression depuis 2017 des aides au maintien à l’agriculture biologique. La Fédération craint que les agriculteurs traditionnels ne se lancent pas dans la conversion vers le bio si aucune aide ne leur est apportée après leur transition.

Les écorégimes, nouveautés de la PAC

Autre nouveauté de cette PAC qui cristallise les mécontentements : les «écorégimes», qui conditionneront le versement d’une partie des aides directes de la PAC à la mise en œuvre par les agriculteurs de «mesures favorables à l’environnement», comme la mise en place de prairies permanentes, la préservation des zones humides, la plantation de haies, et d’un autre côté, l’agriculture bio et les HVE (certification Haute Valeur Environnementale). Julien Denormandie a justement défendu un système «inclusif» qui pourrait bénéficier à de nombreux agriculteurs.

Or l’obtention de la mention HVE est conditionnée à des obligations beaucoup moins contraignantes que celles imposées à l’agriculture biologique. Les agriculteurs ne comprennent donc pas que le gouvernement souhaite les subventionner de la même manière. Ce label HVE, créé par le ministère de l’Agriculture, reconnaît les efforts des exploitations en faveur de la biodiversité, mais n’interdit pas l’utilisation de pesticides ou d’engrais de synthèse, contrairement au bio. Un label qui est donc accusé de «greenwashing». Avec cette réforme de la PAC, la FNAB estime ainsi que les agriculteurs bio devraient perdre environ 66% de leurs aides, soit 132 euros par hectare et par an en moins.

C’est pour ces raisons que les agriculteurs bio sont appelés à manifester ce mercredi 2 juin aux Invalides à Paris. Depuis l’annonce des premiers arbitrages de PAC, ils se sont aussi mobilisés sur les réseaux sociaux. De nombreux professionnels ont posté des photos d’eux nus pour dénoncer cette réforme de la PAC qui les «met à poil».