Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez en tête des intentions de vote

Si les élections régionales avaient lieu dimanche prochain, le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes arriverait en tête, selon un sondage Opinion Way pour CNEWS dévoilé ce mercredi 2 juin.

Au premier tour, le candidat des Républicains (LR) et de l’UDI serait crédité de 34% des intentions de vote et devancerait largement le Rassemblement national (RN). En effet le conseiller régional Andréa Kotarac, ancien membre du Parti de gauche et de la France insoumise, recueillerait 22% des voix.

Dans le détail, Laurent Wauquiez arrive largement en tête chez les 35-49 ans, les retraités, les CSP+ et les inactifs. Andréa Kotarac, lui, obtient les faveurs des 50-64 ans et des CSP-.

Bruno Bonnell (LREM et alliés) 3e

Assez loin derrière ces deux listes, Bruno Bonnell (LREM, MoDem et Agir) complète le podium de tête avec 14%. C'est deux points de plus par rapport à la liste d’Europe Ecologie-Les Verts conduite par Fabienne Grebert (12%).

Au second tour, Laurent Wauquiez remporterait un nouveau mandat avec 38% des votes, survolant de 14 points Andréa Kotarac. Le candidat RN serait talonné par Fabienne Grebert (23%), appuyée par le PS (représenté par l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem), le PRG, le PC et la France insoumise.