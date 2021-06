Régionales en Île-de-France : Valérie Pécresse toujours en tête des intentions de vote

Valérie Pécresse continue de creuser l'écart, toujours en tête des intentions de vote pour les prochaines élections régionales, selon le sondage Opinionway réalisé du 3 au 6 juin 2021 pour CNEWS auprès de 1.046 électeurs franciliens et dévoilé ce mardi 8 juin.

Même si elle perd un point par rapport au dernier sondage Opinionway, la présidente sortante (Libres! ex-LR) de la région Île-de-France tient toujours la première place du podium, à moins de 15 jours du premier tour des élections régionales.

Créditée de 33 % des intentions de vote, Valérie Pécresse compte désormais 16 points d'avance (contre 15 pointsla semaine dernière) sur le candidat du Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, arrivé en deuxième position du baromètre Opinionway/Cnews avec 17 % des voix (contre 19 % la semaine dernière).

Juste derrière, le candidat de La République en marche (LREM), Laurent Saint-Martin, et le candidat Europe Ecologie Les Verts (EELV), Julien Bayou, restent tous les deux stables dans les sondages, affichant respectivement 16 % et 12 % des intentions de vote, selon ce dernier sondage.

Ce peloton de tête est suivi par les candidates de gauche, Clémentine Autain pour La France Insoumise (LFI) et du Parti communiste (PC) et Audrey Pulvar pour le Parti socialiste (PS) et le Parti radical de gauche (PRG), qui sortent plus fortes cette semaine, avec une progression d'un point. La première, avec 11 % des intentions de vote, et la deuxième, avec 10 % des intentions de vote, pourraient même accéder au second tour des élections régionales.

Sans grande chance de rattraper le groupe, Nathalie Arthaud, la candidate Lutte Ouvrière (LO), continue néanmoins de grapiller quelques voix et obtiendrait désormais au moins 1 % des voix selon notre sondage (contre moins de 1 % la semaine dernière).

Viennent ensuite quatre autres candidats, crédités de moins de 1 % des votes : Eric Berlingen pour la liste de l'Union des démocrates musulmans français, Victor Pailhac pour la liste de la Révolution écologique pour le vivant, Fabiola Conti pour la liste Volt Europa et Lionel Brot, pour la liste France démocratie directe.

A noter par ailleurs que les listes peuvent être modifiées entre les deux tours : celles ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent en effet décider de fusionner avec une autre. C'est ce vers quoi Clémentine Autain souhaite tendre, afin de créer l'union de l'écologie et de la gauche. Pour la première fois, l'alliance – qu'elle pourrait porter avec Julien Bayou et Audrey Pulvar – dépasserait le score de Valérie Pécresse au premier tour, avec 34 % des intentions de vote cumulés.

38 % des voix au second tour

C'est d'ailleurs au second tour que les écarts se creusent davantage. Si Valérie Pécresse est toujours en tête avec 38 % des voix (+ 1 point par rapport au 1er juin), elle est talonnée par Julien Bayou avec 28 % des voix, qui signe la plus grande remontée avec 5 points de plus que dans les résultats du sondage Opinionway de la semaine dernière.

Soutenue par Les Républicains et l'UDI, Valérie Pécresse continue de bénéficier des intentions de vote des plus de 50 ans dans la région. Ils sont en effet 87 % à annoncer vouloir voter pour elle au second tour. Chez les jeunes (18-34 ans), c'est l'écologiste Julien Bayou qui récolte le plus de voix selon le sondage, avec plus de la moitié des voix (53 %) de cette catégorie d'âge.

Selon la catégorie socio-professionnelle des répondants, le baromètre Opinionway montre qu'au second tour, la présidente sortante est largement soutenue par les CSP + (37 %) et les inactifs (45 %), alors que les CSP - tendent vers Jordan Bardella (33 %). D'ailleurs le candidat du Rassemblement National s'appuie sur la majorité des répondants (72 %) qui ont voté pour Marine Le Pen au premier tour des dernières élections présidentielles, quand Valérie Pécresse s'appuie sur les voix (76 %) des partisans de François Fillon.

Et même si 77 % des répondants ont affirmé être sûrs de leur choix au premier tour, rien n'est encore joué et tout se jouera au second tour des élections régionales, qui se dérouleront le 27 juin prochain. Plus d'un quart d'entre eux (27 %) n'ont en effet pas souhaité exprimer leur opinion pour le second tour.